Állóháború alakult ki Észak-Írországban
Feszült szembenállás alakult ki az észak-írországi Portadown városában, mikor egy koronahű hagyományőrző egyesület engedélyt kapott arra, hogy áthaladjon a katolikusok által lakott városrészen. A helyszínre rengeteg rendőr és politikus gyűlt össze, mivel a köztársaságpárti lakosság lezárta az utat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en