Rabosíthatják Magyar Pétert, ha kiadják a mentelmi jogát
Fontos állomásához érkezik a Magyar Péter ellen folyó telefonlopási ügy: hétfőn az Országgyűlés kiadja a mentelmi jogát, a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként fogja kihallgatni, amelynek során rabosíthatják is. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a miniszterelnök, ha a bíróság elítéli, jó eséllyel maximum pénzbüntetést kaphat, ami nem jár következményekkel a politikai pályafutására nézve.
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