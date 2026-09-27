Rabosíthatják Magyar Pétert, ha kiadják a mentelmi jogát

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Fontos állomásához érkezik a Magyar Péter ellen folyó telefonlopási ügy: hétfőn az Országgyűlés kiadja a mentelmi jogát, a Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként fogja kihallgatni, amelynek során rabosíthatják is. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a miniszterelnök, ha a bíróság elítéli, jó eséllyel maximum pénzbüntetést kaphat, ami nem jár következményekkel a politikai pályafutására nézve.

Pámer Dávid
2026. 09. 27. 5:10
Közös szelfi, motorozás, esetleg tánc – Magyar Péter egy végtelenített filmben érzi magát Forrás: Facebook
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központi nyomozó főügyészséglopásMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Néző László
idezojelekvalóság

Dühöngő „vátesz”

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A művészet a valóság mélyebb megismerése, mondják, de vajon milyen valóság az, ahol a Tisza vezére váteszként látszódik?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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