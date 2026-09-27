Borítókép: Az Üvegtigris című film szereplői (Fotó: IMDB)
Üvegtigris: mennyire emlékszik Laliék legendás történetére?
Az Üvegtigris tele van felejthetetlen poénokkal és jelenetekkel. Öt kérdésünk segítségével most próbára teheti, mennyire emlékszik a kultikus magyar vígjátékra.
Ki rendezte az Üvegtigris című filmet?
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