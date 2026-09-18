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Az öt legjobb Kurt Russell-film – Menekülés New Yorkból + videó

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Egy fallal körülvett börtönváros, egy kiégett antihős és 24 óra az életéért, Carpenter kultikus filmje ma is ütős.

Csépányi Balázs
2026. 09. 18. 18:20
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1. Menekülés New Yorkból (1981)

Eheti mozink, egy 1981-ben bemutatott amerikai sci-fi akciófilm, amelyet John Carpenter rendezett, és amely az évtized egyik meghatározó kultfilmjévé vált. Carpenter a forgatókönyvet Nick Castle közreműködésével írta, a producerek pedig Debra Hill és Larry Franco voltak. A főszerepet Kurt Russell játssza, mellette többek között Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence és Harry Dean Stanton látható. 

Kurt Russell, mozi, film, Carpenter
Kurt Russell számára a Menekülés New Yorkból igazi fordulópontot jelentett - Fotó: Mafab.hu

A történet 1997-ben játszódik, egy olyan sötét jövőben, amelyben Manhattan egész szigete hatalmas, fallal körülvett börtönné változott. A bűnözés annyira elharapózott, hogy a területet gyakorlatilag magára hagyták, a bent élő rabok pedig saját törvényeik szerint uralják New York romos utcáit.

A film alapötlete már a hetvenes évek közepén megszületett Carpenter fejében. A történetet részben a Watergate-botrány utáni bizalmatlanság légköre ihlette. A rendező később a Halloween sikerének köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy megvalósítsa a projektet. 

Kurt Russell, mozi, film, Carpenter
A Snake Plisskenhez hozzátartozó fekete szemfedő nem csupán látványos kellék - Fotó: Mafab.hu

A mindössze körülbelül 6 millió dolláros költségvetésből készült film nagy része nem is New Yorkban, hanem St. Louisban forgott. A város egyes részei már akkor is olyan épületekkel és utcákkal rendelkeztek, amelyek jól illettek a lerombolt, elhagyatott New York megjelenítéséhez. 

A filmet 1981. július 10-én mutatták be az Egyesült Államokban. Bár a történet egy jövőbeli világban játszódik, Carpenter filmje ma már elsősorban sajátos hangulata, egyszerű, de erős alapötlete és Snake Plissken karaktere miatt emlékezetes. 

Rövid tartalom

1997-ben az Egyesült Államok elnökének repülőgépe eltérítés áldozata lesz, majd a Manhattan felett irányíthatatlanná vált gép a fallal körülvett börtönszigetre zuhan. Az elnök életben marad, ám a szigeten reked. A kormány kénytelen segítségül hívni Snake Plisskent, a korábbi különleges alakulatost, aki maga is rabként kerül New Yorkba.

Kurt Russell, mozi, film, Carpenter
Carpenter alkotása a fejlesztés során több változaton ment keresztül, mire megszületett az Escape from New York végleges címe - Fotó: Mafab.hu

Snake mindössze 24 órát kap, hogy megtalálja az elnököt, és kihozza a városból. A feladat azonban jóval nehezebbnek bizonyul, mint amire számított: Manhattan utcáin különböző bandák uralkodnak, miközben az idő folyamatosan fogy. Snake nem hősnek érkezik. Leginkább csak túl akarja élni az egészet – és közben megpróbálja elvégezni azt a munkát, amelyet a kormány rábízott.

Érdekességek a filmről

  • Az ikonikus szemfedő Russell ötlete volt - A Snake Plisskenhez hozzátartozó fekete szemfedő nem csupán látványos kellék: Kurt Russell vetette fel, hogy a karakter viselje. A kiegészítő később a figura egyik legfontosabb ismertetőjegyévé vált. 
  • St. Louis lett a lerombolt New York - A készítők nem akartak valódi New York-i helyszíneken forgatni, mert a történet szerint egy szinte teljesen lepusztult várost kellett megjeleníteniük. St. Louis bizonyos részei viszont tökéletesen megfeleltek ennek. A híres 69th Street Bridge-jeleneteket is ott forgatták. 
Kurt Russell, mozi, film, Carpenter
A Menekülés New Yorkból több mint egy egyszerű akciófilm - Fotó: Mafab.hu
  • A film egyik leglátványosabb „számítógépes” jelenete valójában nem számítógépes grafika - A siklórepülő navigációs képernyőjén látható drótvázas városképet egy fizikailag elkészített modell segítségével hozták létre. A miniatűr város épületeire fehér csíkokat helyeztek, majd kamerával mozogtak végig a modellen, így hozták létre a futurisztikus hatást. 
  • A Snake eredettörténetét bemutató jelenet kimaradt - A forgatókönyvben szerepelt egy bankrablás, amely megmutatta volna, hogyan került Snake börtönbe, de a jelenetet végül kivágták a kész filmből. Egy későbbi kiadásban azonban részletek láthatók belőle. 
  • A film címe eredetileg más volt - Carpenter alkotása a fejlesztés során több változaton ment keresztül, mire megszületett az Escape from New York végleges címe.
  • Az alkotás később kultikus státuszba került - A bemutatásakor is sikeresnek bizonyult, és az évek során egyre nagyobb rajongótábort szerzett. A hatása több későbbi akció- és sci-fi filmben is érezhető, Snake Plissken pedig a nyolcvanas évek egyik ikonikus antihősévé vált.

Kurt Russell alakítása

Kurt Russell számára a Menekülés New Yorkból igazi fordulópontot jelentett: a korábbi, jófiúsabb szerepei után egy kemény és cinikus antihőst formált meg. Snake Plisskenként szűkszavú, flegma és magabiztos, éppen ez a visszafogottság teszi igazán emlékezetessé a figurát. Russell remekül hozza a karakter kiégett, „nem érdekel, mi történik, csak jussak ki innen” hozzáállását. A szemfedővel és a jellegzetes megjelenéssel együtt Snake Plissken hamar a nyolcvanas évek egyik ikonikus filmes figurájává vált.

A film zenéje

A film zenéjét John Carpenter és Alan Howarth készítette. Carpenter különösen fontos szerepet játszott a zenei világ kialakításában: saját szintetizátorain komponálta a főbb témákat, Howarth pedig a hangzás kialakításában és a technikai megvalósításban működött közre. 

A zene egyik legemlékezetesebb eleme a minimalista, sötét főtéma, amely egyszerre futurisztikus és fenyegető. A dobok, a szintetizátorok és az ismétlődő zenei motívumok tökéletesen illenek a kiégett, veszélyes Manhattan világához.

A mozi egy kevésbé ismert plakátja - Fotó: Mafab.hu

A Carpenterre jellemző elektronikus hangzás ráadásul nem egyszerű háttérzene: szinte önálló szereplőként működik a filmben. Kevés hanggal is képes feszültséget teremteni, és már az első taktusokból felismerhető atmoszférát ad a történetnek. A film zenéje később önálló soundtrackként is megjelent. 

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Menekülés New Yorkból több mint egy egyszerű akciófilm. John Carpenter egy olyan sajátos világot teremtett, amelyben a sci-fi, a bűnfilm és a western hangulata találkozik. A történet egyszerű, de éppen ezért hatásos: egy férfi bemegy a pokolba, hogy kihozzon onnan valakit, miközben minden perc számít, ketyeg az óra.

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A film legnagyobb ütőkártyája azonban kétségtelenül Kurt Russell és Snake Plissken. A borostás, szemfedős, cinikus antihős azonnal felismerhető karakter, aki nem akar példakép lenni, és különösebben nem érdekli, mit gondolnak róla mások. Ehhez jön a nyolcvanas évek jellegzetes látványvilága, a különleges díszletek, a máig emlékezetes mellékszereplők és Carpenter ikonikus elektronikus zenéje. Aki szereti a klasszikus akciófilmeket, a sötét sci-fit, a disztópiákat vagy egyszerűen csak Kurt Russell legemlékezetesebb szerepeire kíváncsi, annak a  Menekülés New Yorkból ma is kötelező darab.

Idővonal – 1981, amikor a Menekülés New Yorkból bemutatásra került 🎬

  • Összeházasodik Károly herceg és Lady Diana - A brit trónörökös és Diana Spencer esküvőjét világszerte hatalmas érdeklődés kíséri.
  • Elindul az MTV - Az amerikai Music Television megkezdi adását, és a videoklipek hamarosan a popkultúra meghatározó részévé válnak.
  • Bemutatkozik az IBM PC - Az IBM piacra dobja az 5150-es személyi számítógépet, amely fontos mérföldkővé válik az otthoni és üzleti számítástechnika történetében.
  • Megjelenik a Pac-Man az amerikai piacon - A japán játéktermi siker az Egyesült Államokban is hatalmas őrületet indít el, és a videojáték-kultúra egyik legismertebb alakjává teszi a sárga figurát.

Lezárult a Kurt Russell filmjeit bemutató sorozatuk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat, immár egy új sztárral a mozi csodálatos világában.

Borítókép:  Snake Plisskenként szűkszavú, flegma és magabiztos (Fotó: Mafab.hu)

 

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