Az öt legjobb Kurt Russell-film – Menekülés New Yorkból + videó

1. Menekülés New Yorkból (1981)

Eheti mozink, egy 1981-ben bemutatott amerikai sci-fi akciófilm, amelyet John Carpenter rendezett, és amely az évtized egyik meghatározó kultfilmjévé vált. Carpenter a forgatókönyvet Nick Castle közreműködésével írta, a producerek pedig Debra Hill és Larry Franco voltak. A főszerepet Kurt Russell játssza, mellette többek között Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence és Harry Dean Stanton látható.

Kurt Russell számára a Menekülés New Yorkból igazi fordulópontot jelentett - Fotó: Mafab.hu

A történet 1997-ben játszódik, egy olyan sötét jövőben, amelyben Manhattan egész szigete hatalmas, fallal körülvett börtönné változott. A bűnözés annyira elharapózott, hogy a területet gyakorlatilag magára hagyták, a bent élő rabok pedig saját törvényeik szerint uralják New York romos utcáit.

A film alapötlete már a hetvenes évek közepén megszületett Carpenter fejében. A történetet részben a Watergate-botrány utáni bizalmatlanság légköre ihlette. A rendező később a Halloween sikerének köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy megvalósítsa a projektet.

A Snake Plisskenhez hozzátartozó fekete szemfedő nem csupán látványos kellék - Fotó: Mafab.hu

A mindössze körülbelül 6 millió dolláros költségvetésből készült film nagy része nem is New Yorkban, hanem St. Louisban forgott. A város egyes részei már akkor is olyan épületekkel és utcákkal rendelkeztek, amelyek jól illettek a lerombolt, elhagyatott New York megjelenítéséhez.