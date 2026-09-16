Cannes-i lakás, százmilliós befektetések: jelentős vagyonokról vallottak a Tisza államtitkárai

Magyar Péter miniszterelnök. Fotó: Facebook.

Közel háromnegyed milliárd forintnyi befektetés

Szintén jelentős vagyont tüntetett fel Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár. Bevallása szerint kilenc ingatlanban rendelkezik érdekeltséggel.

Óbudán egy 622 négyzetméteres telken álló, 55 négyzetméteres családi ház, a XIII. kerületben pedig egy 40 négyzetméteres lakás kizárólagos tulajdonosa. Nyíregyházán egy 108 négyzetméteres lakás háromnegyede van a nevén, emellett egy 406 négyzetméteres telken álló hétvégi házban is tulajdonrésszel rendelkezik. Balatonföldváron egy 90 négyzetméteres lakást tüntetett fel.

Barabás pénzügyi vagyona ennél is figyelemreméltóbb: csaknem 695,5 millió forint értékű értékpapírt és befektetést vallott be. Vagyonának jelentős részét magyar állampapírokban tartja, de OTP-befektetési jegyek, OTP-részvények és részvényopciók, valamint arany- és nemzetközi részvényalapok is szerepelnek a portfóliójában.

A nagyobb tételek között 111,9 millió forint értékű Fix Magyar Állampapír, 100,3 millió forint piaci értékű, OTP-részvényre vonatkozó vételi jog, 90,3 millió forintos iShares MSCI World befektetés és további 79,3 millió forintnyi állampapír található. Emellett 34,7 millió forintnyi OTP-részvényt és további 10,6 millió forint számlakövetelést is feltüntetett.

Barabás 2007-től 2026 elejéig az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként dolgozott, ahol kinevezése előtt a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentet irányította. Vagyonnyilatkozatában ebből a tisztségéből havi kilencmillió forintos jövedelmet tüntetett fel. Emellett az OTP Banka Srbija felügyelőbizottságának elnökeként havi bruttó 500 ezer és egymillió forint közötti jövedelme volt.

Kelemen Ágnes és a két tucatnyi ingatlan

A legtöbb ingatlant Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár tüntette fel: összesen huszonkét ingatlanban rendelkezik valamilyen tulajdoni hányaddal.

Felerészben az övé egy II. kerületi, 985 négyzetméteres telken álló, 280 négyzetméteres családi ház. Az ingatlanhoz 55 négyzetméteres erkély is tartozik. A bevallás szerint tulajdonrészét több lépcsőben, ajándékozással, bővítéssel és örökléssel szerezte meg. Ugyancsak a II. kerületben további három ingatlanban – egy szántóban és két kivett útként nyilvántartott területben – érdekelt.