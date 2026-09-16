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Cannes-i lakás, százmilliós befektetések: jelentős vagyonokról vallottak a Tisza államtitkárai

Cannes-i lakás, százmilliós befektetések: jelentős vagyonokról vallottak a Tisza államtitkárai

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Közel három hónapos késéssel hozták nyilvánosságra a Tisza-kormány államtitkárainak vagyonnyilatkozatait – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a Súlypont. A bevallások alapján több államtitkár jelentős ingatlan- és pénzügyi vagyonnal rendelkezik: akad közöttük, akinek Cannes-ban és az ausztriai Schladmingban is van ingatlana, míg Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár összesen huszonkét ingatlanban rendelkezik érdekeltséggel. A nyilatkozatokból az államtitkárok kormányzati kinevezésüket megelőző jövedelmeire is fény derül.

Kárpáti András
2026. 09. 16. 15:32
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Magyar Péter miniszterelnök. Fotó: Facebook.
Magyar Péter miniszterelnök. Fotó: Facebook.

Közel háromnegyed milliárd forintnyi befektetés

Szintén jelentős vagyont tüntetett fel Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár. Bevallása szerint kilenc ingatlanban rendelkezik érdekeltséggel.

Óbudán egy 622 négyzetméteres telken álló, 55 négyzetméteres családi ház, a XIII. kerületben pedig egy 40 négyzetméteres lakás kizárólagos tulajdonosa. Nyíregyházán egy 108 négyzetméteres lakás háromnegyede van a nevén, emellett egy 406 négyzetméteres telken álló hétvégi házban is tulajdonrésszel rendelkezik. Balatonföldváron egy 90 négyzetméteres lakást tüntetett fel.

Barabás pénzügyi vagyona ennél is figyelemreméltóbb: csaknem 695,5 millió forint értékű értékpapírt és befektetést vallott be. Vagyonának jelentős részét magyar állampapírokban tartja, de OTP-befektetési jegyek, OTP-részvények és részvényopciók, valamint arany- és nemzetközi részvényalapok is szerepelnek a portfóliójában.

A nagyobb tételek között 111,9 millió forint értékű Fix Magyar Állampapír, 100,3 millió forint piaci értékű, OTP-részvényre vonatkozó vételi jog, 90,3 millió forintos iShares MSCI World befektetés és további 79,3 millió forintnyi állampapír található. Emellett 34,7 millió forintnyi OTP-részvényt és további 10,6 millió forint számlakövetelést is feltüntetett.

Barabás 2007-től 2026 elejéig az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként dolgozott, ahol kinevezése előtt a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentet irányította. Vagyonnyilatkozatában ebből a tisztségéből havi kilencmillió forintos jövedelmet tüntetett fel. Emellett az OTP Banka Srbija felügyelőbizottságának elnökeként havi bruttó 500 ezer és egymillió forint közötti jövedelme volt.

 

Kelemen Ágnes és a két tucatnyi ingatlan

A legtöbb ingatlant Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár tüntette fel: összesen huszonkét ingatlanban rendelkezik valamilyen tulajdoni hányaddal.

Felerészben az övé egy II. kerületi, 985 négyzetméteres telken álló, 280 négyzetméteres családi ház. Az ingatlanhoz 55 négyzetméteres erkély is tartozik. A bevallás szerint tulajdonrészét több lépcsőben, ajándékozással, bővítéssel és örökléssel szerezte meg. Ugyancsak a II. kerületben további három ingatlanban – egy szántóban és két kivett útként nyilvántartott területben – érdekelt.

Kelemen egy 38 négyzetméteres erzsébetvárosi lakás tulajdonosa is, amelyet 2006-ban vásárolt. A XVIII. kerületben egy 875 négyzetméteres, kivett útként nyilvántartott telek, valamint egy 1843 négyzetméteres szántó szerepel a nevén.

Pest vármegyében még nagyobb a földingatlan-állománya. Nagymaroson egy 4289 négyzetméteres zártkertet vásárolt, Remeteszőlősön pedig öröklés útján lett egy 1410 négyzetméteres külterületi telek résztulajdonosa. Budakeszin egy 397 négyzetméteres területben és egy 609 négyzetméteres legelőben van tulajdonrésze, Mogyoródon egy 1031 négyzetméteres szőlős, Pomázon pedig egy 494 négyzetméteres szántó szerepel a bevallásában.

A legtöbb ingatlana Szentendrén található. Itt kilenc, 2022-ben örökölt ingatlant tüntetett fel: három legelőt, egy szántót, egy gyümölcsöst és négy nagyobb erdőterületet.

Az ingatlanokon túl ötmillió forintnyi megtakarást, részben takarékbetétet, részben készpénzt, valamint egy 2010-es Mini Clubmant vallott be. Céges érdekeltséget nem tüntetett fel.

 150 millió forint a számlákon

Bíró-Nagy András, a Miniszterelnökség szakpolitikáért felelős államtitkára egy nagykovácsi ingatlanban rendelkezik 50 százalékos tulajdonrésszel. A 725 négyzetméteres telken álló lakóház 79 négyzetméteres, és egy 65 négyzetméteres pince, valamint egy 48 négyzetméteres terasz tartozik hozzá. Emellett egy 1604 négyzetméteres kaposvári zártkert is szerepel a vagyonnyilatkozatában.

Pénzügyi vagyona meghaladja a 150 millió forintot. Több mint 105 millió forintot tart az OTP-nél befektetési jegyekben, állampapírokban és tartós befektetési számlákon. Egy ING-s befektetési számlán további 22 723 euró, a Súlypont számítása szerint mintegy 8,3 millió forint található. Ezenkívül csaknem 26 millió forint számlakövetelést és 14,4 millió forint egyéb pénzkövetelést vallott be. Tartozást nem tüntetett fel.

Bíró-Nagy kinevezése előtt az ELTE-n és a Budapesti Corvinus Egyetemen is dolgozott, valamint a Policy Solutions igazgatója volt. A Corvinuson tudományos kutatóként havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti, az ELTE-n havi 500 ezer és egymillió forint közötti jövedelmet jelölt meg. A Policy Solutions igazgatójaként havi 200–500 ezer forintos jövedelmi kategóriát tüntetett fel.

 

Milliós fizetés a politikai koordinátornak

Kustánczi Norbert kormányzati kommunikációért felelős államtitkár vagyona lényegesen kisebb az előzőekénél, vagyonnyilatkozata azonban korábbi jövedelmei miatt érdekes.

Kustánczi résztulajdonosa egy 108 négyzetméteres pomázi családi háznak, amelyben 2022-ben szerzett tulajdonrészt. Egy Opel Combo Life gépkocsit, közel húszmillió forintnyi megtakarítást – életbiztosítást és értékpapírokat –, valamint hárommillió forintos banki követelést tüntetett fel. Ezzel szemben 24,5 millió forintos banki hiteltartozása van.

A vagyonnyilatkozat szerint az elmúlt három évben négyféle tevékenységből származott jövedelme. Politikai koordinátorként havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti jövedelmet tüntetett fel. A Súlypont szerint ezt a munkát a Tisza Párt választási kampányában végezte.

Kommunikációs munkatársként ugyancsak havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti jövedelmet vallott be. Digitális kommunikációs igazgatóhelyettesként szintén ebbe a jövedelmi kategóriába tartozott, a vagyonnyilatkozat azonban a Súlypont szerint nem teszi egyértelművé, hogy ezekben a pozíciókban mely szervezetek foglalkoztatták. Egyéni vállalkozóként havi bruttó 200–500 ezer forintos jövedelmet jelölt meg.

Budai és balatoni ingatlanokat vallott be Svéd Tamás

Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkára négy ingatlant tüntetett fel.

Fele részben tulajdonosa egy újbudai ingatlannak: a 209 négyzetméteres családi házhoz egy 1319 négyzetméteres, osztatlan közös tulajdonban álló telek tartozik. Szintén a XI. kerületben egy 48 négyzetméteres lakás kizárólagos tulajdonosa.

Balatonkenesén egy 75 négyzetméteres nyaralóban rendelkezik 50 százalékos tulajdonrésszel, az ingatlanhoz 374 négyzetméteres kert tartozik.

Svéd több mint 15 millió forintnyi megtakarítást és befektetést vallott be, tartozást nem tüntetett fel. Az elmúlt három évben szakorvosként havi bruttó egymillió és ötmillió forint közötti jövedelme volt. Emellett a Magyar Orvosi Kamara titkáraként, később főtitkáraként, valamint a PandaVita Kft. ügyvezetőjeként is szerzett jövedelmet.

 

tiszakelemen ágnesschladmingbansúlypont

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