Több mint hatezer fotóból született meg az idei Magyar Sajtófotó Kiállítás

A Magyar Nemzet fotórovat-vezetője, Éberling András portréfotóival szerepel a tárlaton.

Éberling András képei a kiállításon Fotó: Polyak Attila

Egy kicsit mindig a jövőbe kell látni

A kiállításon kollégánk, Polyák Attila két felvétele is látható. Az egyik egy koncerten készült, ahol a közönség fölé fújt attrakció pillanatát örökítette meg. A fotós lapunknak arról beszélt, hogy előre tudta, mi fog történni a színpadon, ezért már a jelenet előtt kiválaszthatta azt a helyet, ahonnan a fényekkel együtt a legerősebb kép születhet. Polyák Attila szerint ez a gondolkodás nemcsak erre az egy felvételre, hanem általában a fotóriporteri munkára is jellemző.

Nekünk a munkánk része az, hogy egy nagyon picit mindig a jövőbe kell látni. Mert ha akkor nyomjuk le a gombot, amikor meglátunk valamit, akkor arról már lekéstünk

– fogalmazott.

Polyák Attila, a Legkisebb bajnokok című fotója a Mindennapi élet – egyedi kategória második díját nyerte el a 44. Magyar Sajtófotó Pályázaton. Fotó: Polyak Attila

Előrelátás kellett ahhoz a felvételhez is, amely végül szakmai elismerést hozott számára. A Legkisebb bajnokok című fotó a Mindennapi élet – egyedi kategória második díját nyerte el a 44. Magyar Sajtófotó Pályázaton. A kép 2025. szeptember 13-án, Szarvaskenden készült. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE az élvonalbeli Ferencvárost fogadta a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. A találkozó ritkán látott futballünnepet hozott a település életébe: mintegy 3500 néző volt kíváncsi a mérkőzésre. Polyák Attila úgy emlékezett vissza, hogy családok érkeztek a meccsre, bográcsban főtt az étel, az egész települést magával ragadta a találkozó hangulata. A pálya körül azonban nem volt olyan lelátó, amely befogadhatta volna a közönséget, ezért néhányan a környező porták melléképületeinek tetejéről figyelték a mérkőzést. Ez ragadta meg a fotós figyelmét.

Arra gondoltam, milyen zseniális lenne, ha a fent ülő emberek előtt történne valami, akkor az nagyon szuper kép lenne. A kívánságom beteljesünk.

– idézte fel.

Kollégánk ekkor járkált a környéken és várt. Elmondása alapján, nem sokkal később két kisgyerek érkezett, akik az előtérben focizni kezdtek. Ezzel összeállt az a jelenet, amelyet korábban elképzelt: a felvételen úgy tűnik, mintha a tetőn helyet foglaló nézők nem a mögöttük zajló kupamérkőzést, hanem az előttük játszó két gyereket figyelnék.

Ez is egy kicsit olyan volt, hogy bele kellett képzelnem magamat a jövőbe, mi lesz majd, ha az ott és akkor megtörténik

– mondta a fotóriporter. A pillanat végül valóban megtörtént, a hétköznapi jelenetből pedig a pályázat egyik díjazott sajtófotója született.