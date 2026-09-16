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Több mint hatezer fotóból született meg az idei Magyar Sajtófotó Kiállítás

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A tavalyi év legjobb sajtófotóiból nyílt kiállítás kedden a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a pályázat díjazott felvételei és sorozatai mellett több tucat további alkotás idézi fel, milyen eseményeket, emberi történeteket és hétköznapi pillanatokat örökítettek meg a fotóriporterek 2025-ben. A tárlaton a Magyar Nemzet két munkatársának alkotásai is helyet kaptak: Éberling András, lapunk fotórovat-vezetőjének portréfotói mellett Polyák Attila munkái is láthatók. Utóbbi Legkisebb bajnokok című felvétele a Mindennapi élet – egyedi kategória második díját nyerte el. Kollégánk a megnyitón lapunknak azt is elmesélte, milyen körülmények között született a díjazott fotó.

Viland Gabriella
2026. 09. 16. 14:24
Fotó: Polyak Attila
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A Magyar Nemzet fotórovat-vezetője, Éberling András portréfotóival szerepel a tárlaton.

Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitó
Éberling András képei a kiállításon Fotó: Polyak Attila

Egy kicsit mindig a jövőbe kell látni

A kiállításon kollégánk, Polyák Attila két felvétele is látható. Az egyik egy koncerten készült, ahol a közönség fölé fújt attrakció pillanatát örökítette meg. A fotós lapunknak arról beszélt, hogy előre tudta, mi fog történni a színpadon, ezért már a jelenet előtt kiválaszthatta azt a helyet, ahonnan a fényekkel együtt a legerősebb kép születhet. Polyák Attila szerint ez a gondolkodás nemcsak erre az egy felvételre, hanem általában a fotóriporteri munkára is jellemző. 

Nekünk a munkánk része az, hogy egy nagyon picit mindig a jövőbe kell látni. Mert ha akkor nyomjuk le a gombot, amikor meglátunk valamit, akkor arról már lekéstünk

 – fogalmazott.

Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitó
Polyák Attila, a Legkisebb bajnokok című fotója a Mindennapi élet – egyedi kategória második díját nyerte el a 44. Magyar Sajtófotó Pályázaton. Fotó: Polyak Attila

Előrelátás kellett ahhoz a felvételhez is, amely végül szakmai elismerést hozott számára. A Legkisebb bajnokok című fotó a Mindennapi élet – egyedi kategória második díját nyerte el a 44. Magyar Sajtófotó Pályázaton. A kép 2025. szeptember 13-án, Szarvaskenden készült. A Vas vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE az élvonalbeli Ferencvárost fogadta a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. A találkozó ritkán látott futballünnepet hozott a település életébe: mintegy 3500 néző volt kíváncsi a mérkőzésre. Polyák Attila úgy emlékezett vissza, hogy családok érkeztek a meccsre, bográcsban főtt az étel, az egész települést magával ragadta a találkozó hangulata. A pálya körül azonban nem volt olyan lelátó, amely befogadhatta volna a közönséget, ezért néhányan a környező porták melléképületeinek tetejéről figyelték a mérkőzést. Ez ragadta meg a fotós figyelmét.

Arra gondoltam, milyen zseniális lenne, ha a fent ülő emberek előtt történne valami, akkor az nagyon szuper kép lenne. A kívánságom beteljesünk.

 – idézte fel. 

Kollégánk ekkor járkált a környéken és várt. Elmondása alapján, nem sokkal később két kisgyerek érkezett, akik az előtérben focizni kezdtek. Ezzel összeállt az a jelenet, amelyet korábban elképzelt: a felvételen úgy tűnik, mintha a tetőn helyet foglaló nézők nem a mögöttük zajló kupamérkőzést, hanem az előttük játszó két gyereket figyelnék. 

Ez is egy kicsit olyan volt, hogy bele kellett képzelnem magamat a jövőbe, mi lesz majd, ha az ott és akkor megtörténik

 – mondta a fotóriporter. A pillanat végül valóban megtörtént, a hétköznapi jelenetből pedig a pályázat egyik díjazott sajtófotója született.

Kollégánk nyertes fotója Fotó: Magyar Nemzet/Polyák Attila

Polyák Attila számára ugyanakkor nem kizárólag a helyezés miatt jelent sokat, hogy munkái bekerültek a kiállításra. Mint mondta, már önmagában komoly szakmai visszajelzés, ha egy fotó felkerül a falra és bekerül Az év fotói kötetbe. A Magyar Sajtófotó Kiállítást a hazai fotóriporteri szakma egyik legnagyobb éves találkozójának tartja, ahol a fotósok megnézhetik egymás munkáit, beszélgethetnek és találkozhatnak azokkal a kollégákkal, akikkel sokan évek, akár évtizedek óta dolgoznak együtt. A szakmai közösség összetartását is hangsúlyozta: a fotóriporterek közötti személyes és szakmai kapcsolatok nem feltétlenül attól függenek, ki melyik sajtóorgánumnál dolgozik.

Ez a szakma az összetartásról is szól

 – fogalmazott.

Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitó
Balogh Dávid (középen) Becsapódás című fotójával a sport kategóriában második helyezést ért el, mellette Balogh Zoltán (jobbra) a művészet kategória első helyezettje a kiállítás megnyitóján. Fotó: Polyak Attila

Több városban is bemutatkozik a kiállítás

A pályázat anyagából idén is utazó tárlat készült. Ennek első állomása Pécs volt, majd Siófokon, Balatonföldváron, Keszthelyen és Győrben is láthatta a közönség. Jelenleg Mosonmagyaróváron, a Flesch Központ előtti téren tekinthető meg szeptember 20-ig.

Magyar Sajtófotó kiállítás megnyitó
Balogh László nemzetközi Pulitzer-díjas fotográfus a sajtófotó kiállításon. Fotó: Polyak Attila

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban rendezett 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-ig látogatható.


 


 

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