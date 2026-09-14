Mi történik az energetikai tárcánál: Kapitány hátralépett?

A fő kérdés azonban nem is a felelősség, hanem az, hogy Tótth pozícióhalmozása mögött mi állhat. Meglehet, hogy az államtitkár igen ambiciózus ember, környezetében hozzáértőnek is tarthatják, előtérbe kerülése ebben az esetben nem több egyszerű karriertörténetnél.

De az is meghúzódhat az események mögött, hogy Kapitány István hátrébb lépett az energetikától, mint területtől, beleértve az MVM-et és Paks II-t is.

Névleg ő a miniszter, de ezek alapján akár az is benne van a pakliban, hogy a napi ügyeket más viszi majd.

Itt megjegyezhetjük, hogy Kapitány korábban a Shellnél globális vezérigazgató-helyettesként elsősorban kereskedelemmel foglalkozott: benzint, olajat értékesített ugyan – mégpedig a jelek szerint igen sikeresen –, de ő maga nem a termékek kifejlesztésével, hanem főként a töltőállomás-hálózattal, a kutak üzleteinek kínálatával és a prémium termékek terjesztésével törődött.

Bár a hot dog árus megnevezés – amire egy korábbi bulvárcikk is utalt – talán túlzó, de az biztos, hogy Kapitány az olajipari multinál elsősorban kereskedelmi feladatokat látott el.

S mivel tárcájához tartozik a kereskedelempolitika, a kereskedelmet akár most, immár miniszterként is pártfogásába veheti.

Egyik sem sikertörténet

Árulkodó mindenesetre, hogy Kapitány a nyári energiaválság és a paksi atomerőmű körül kialakult helyzetben meglehetősen csendes volt, elsősorban a miniszterelnök beszélt. Kis túlzással: a nyilvánosság leginkább csak akkor vette észre, hogy van a kormányban energetikai miniszter, amikor az egyik paksi sajtótájékoztató helyszínére csónakkal ment Magyar Péter, Kapitány István és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, utóbbi kettőt azonban elsodorta a folyó, miután leállt a csónakjuk motorja. Akkor meg is jegyeztük: Kapitány könnyen a politikai bohóc szerepében találhatja magát.

A paksi helyzet kezelésénél sokkal jobban a kormány dízelügyi döntése sem sikerült. Pedig ha valami, akkor ez a terep Kapitány hazai pályája – kellene, hogy legyen.

Ehhez képest a 150 lóerős autók tulajdonosainak kitalált havi ötezer forintos juttatás kritikák kereszttüzébe került, a döntés nem csak a társadalmi igazságtalanság lehetőségét veti fel, de úgy fest, téves kiindulóponton alapul és nem kezeli a fuvarozók helyzetét sem.