Mi történik az energetikai tárcánál: Kapitány hátralépett?

Július végén éppen kibontakozóban volt idehaza az energiaválság, tombolt a hőkupola, emiatt csökkentették is a paksi atomerőmű teljesítményét, így nem sokan firtatták az MVM-es személycsere okait. Akik mégis megtették, a Tisza kaotikus személyügyi lépései miatt előbb gondolhattak kapkodásra vagy súlyos káderhiányra, semmint stratégiai irányváltásra. Pedig a szeptember eleji döntés után könnyen megeshet, hogy erről volt szó.
A helyzet ugyanis úgy áll, hogy államtitkárként jelenleg Tótth irányítja az energetikai ügyek szabályozását, az MVM igazgatósági elnökeként döntési helyzetben van az energiapiac legfontosabb cégének ügyeiben, ráadásul ő az, aki ellenőrzi, hogy az MVM-ben minden a tulajdonos, azaz a magyar állam érdekeinek megfelelően történik-e.
Mondhatná bárki, hogy a konstrukció nem is olyan rossz, hiszen így biztosra vehető, hogy az MVM úgy cselekszik, ahogyan a kormány szeretné. Csakhogy az egyes pozíciókhoz külön felelősségi körök tartoznak. A kormánynak a fő irányokat kell kimunkálnia, amiért elsősorban politikai felelősséget visel. Az állami cégek irányításában részt vevőknek üzleti szempontokat is szem előtt kell tartaniuk, felelősségük ennyiben jogi természetű. Az állami tulajdonosi joggyakorlónak pedig megint más a feladata: leginkább ellenőrzési, irányítási tevékenység az övé, felelőssége pedig lényegében az előbbi kettő ötvözete. Tótth ezt a három szerepkört most egyszerre, egy személyben látja el.
Nem kell a miniszternek?
Hozzá kell tenni, hogy az előző ciklus végén egészen másként mentek a dolgok. A tulajdonosi jogokat alapvetően Lantos Csaba szakminiszter gyakorolta, az MVM igazgatóságát Czepek Gábor miniszterhelyettes elnökölte, az energetikáért pedig Steiner Attila felelt államtitkárként. Bár a szereplők messze nem voltak egymástól függetlenek, hiszen egy tárcánál dolgoztak, mégis három ember látta el a három feladatot, és viselte érte a kiporciózott felelősséget.
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