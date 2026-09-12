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„Nem fogunk hallgatni!” – fuvarozói egységfront alakul Magyar Péter dízelbejelentése ellen

„Nem fogunk hallgatni!” – fuvarozói egységfront alakul Magyar Péter dízelbejelentése ellen

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Az egyik érdekképviseleti szervezet hétfői határidőt is megemlített.

2026. 09. 12. 8:53
A fuvarozók nem elégedettek a kormány döntésével. Fotó: Havran Zoltán
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Volt már kamionos tüntetés

A szervezet ennél messzebb nem ment, arra például nem tért ki, hogy a közlemény kiadásánál erősebb érdekérvényesítő módszert is igénybe vennének-e. Pedig a határozottabb fellépésre volt példa a közelmúltban: 2025 végén az útdíjemelés miatt kamionos tüntetés is volt a fővárosban, az MFFE pedig éppen e demonstráció után alakult meg. A szervezetet az előző kabinet komolyan is vette: meghívták az akkori egyeztetésekre.

Hozzá kell tenni, hogy nem a fuvarozók az egyetlenek, akiknek nem nyerte el a tetszését a kormány ötlete.

Újabb elégedetlen megszólalás

Megszólalt tegnap egy másik a fuvarozó szervezet is. Este a NiT Hungary azt közölte: 4800 fős tagságuknak elfogadhatatlan a miniszterelnök által bejelentett dízeltámogatási csomag. Úgy értékeltek, hogy Magyar Péter pénteki videós nyilatkozattal tovább súlyosbodik a hazai csaknem 11 600 fuvarozó vesztesége, akik pedig a GDP négy százalékát adják és a hazai gázolaj-fogyasztás több mint felét tankolják.

Azonnali támogatást vár a szakma az elszabadult gázolajár kompenzálására

– közölték, egyúttal megjegyezték, hogy a kormányhoz fordulnak, hogy a fuvarozók érdekeit is vegyék figyelembe a döntéshozók. Végül rögzítették:

Lépni fogunk, lépnünk kell! Kiállunk tagjainkért, a fuvarozókért!

Nem a fuvarozók az egyetlenek, akik tetszését nem nyerte el a miniszterelnöki bejelentés. Megszólalt a bejelentés kapcsán Szűcs Gábor is. A Fidesz frakcióvezető-helyettese és szóvivője úgy fogalmazott, a fuvarozók és az autósok háromnegyede semmit sem kap.

Magyar Péter bejegyzése alatt pedig kritikus kommentek egész tömege jelent meg pénteken: egyesek kevesellték az összeget, mások igazságtalanságot emlegettek, megint mások a védett árat követelték vissza.

Védett ár nem lesz

Csakhogy az nem lesz. Az Orbán-kormány márciusban bevezette, hogy megvédje az autósokat és a gazdaságot az árak elszabadulásától, a tiszás többség azonban június végén eltörölte arra hivatkozva, hogy a világpiaci árak megjuhászodtak. A kormány azonban nem vette figyelembe azokat a figyelmeztetéseket – például az ellenzéktől érkezőket –, hogy a jelenség csak átmeneti. A jelek szerint nem is tervezi, hogy visszatér a hatósági ár megoldásához.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy döntött a kormány:

nem lesz üzemanyagárstop.

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy dízelhiány van az egész világban, emiatt nem lehet árat csökkenteni, de a legfeljebb 150 lóerős autók tulajdonosainak havi ötezer forintot visszautal az állam – a gyakorlatban az adóhivatal –, ezzel hozzájárulva a tankolás többletköltségéhez. Az összeg kapcsán a miniszterelnök elmondta: egy átlagos család havi egyszer tankol, a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet pedig körülbelül ötezer forint egy tankolásnál a számításaik alapján. Lényegében ezt a különbözetet térítik meg havi egy alkalommal, négy hónapon keresztül.

fuvarozókvédett árdízel

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