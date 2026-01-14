fuvarozókLázár JánosÉpítési és Közlekedési Minisztérium

Folytatódnak az egyeztetések a fuvarozók és a kormány között

Ma ismét konstruktív egyeztetés zajlott az Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 19:46
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Lázár János miniszter szerdán fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait. Az eseményen részt vett továbbá Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára.

A tárca közleménye leszögezi: a célok továbbra is közösek: a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2×2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.

Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy a március 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékos emelkedésének terhét a hazai fuvarozóvállalkozások nem tudják kigazdálkodni. 

Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.

 

Az javaslatok kidolgozásának fő területei:

  • a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében,
  • az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása,
  • a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzése, és szükség szerinti felülvizsgálata a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján,
  • a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítése,
  • a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítása. 

Minden résztvevő számára a konszenzuson alapuló megoldás az igény, ezért a munka tovább folytatódik – jelezte a tárca közleménye.

