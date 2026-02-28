Izrael támadást indított Irán ellen + videó

Az iráni média szerint három robbanás hallatszott Teheránban. A Fars hírügynökség szerint több rakétát lőttek ki az iráni főváros Republic negyedére.

BREAKING: At least 3 explosions in Tehran! Israel launched an attack on Iran! 🇮🇷 🇮🇱pic.twitter.com/SSi5HIMWnz — Getasw Hailu (@getaswhailu) February 28, 2026

A támadás, amelyre azután került sor, hogy Izrael és Irán júniusban 12 napos légi háborút vívott, az Egyesült Államok és Izrael ismételt figyelmeztetései után következett be, miszerint újra támadni fognak, ha Irán folytatja nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjait.

Izrael Állam megelőző csapást mért Iránra, hogy eltávolítsa az Izrael Államot fenyegető veszélyeket

– mondta Israel Katz védelmi miniszter.

Az Egyesült Államok és Irán februárban újrakezdte a tárgyalásokat annak érdekében, hogy diplomáciai úton megoldják a több évtizedes vitát, és elkerüljék a régió destabilizálódásához vezető katonai konfrontáció veszélyét – emlékeztetett a Reuters.

Izrael ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok Iránnal kötött bármely megállapodásának tartalmaznia kell Teherán nukleáris infrastruktúrájának lebontását, és nem csak az urándúsítás leállítását, és azért lobbizott Washingtonnál, hogy a tárgyalásokba vegyék fel Irán rakétaprogramjának korlátozását is.

Irán kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni nukleáris programjának korlátozásáról a szankciók feloldása fejében, de kizárta, hogy ezt a kérdést összekapcsolja a rakétákkal. Teherán korábban azt is kijelentette, hogy meg fogja védeni magát minden támadással szemben.

A nyugati hatalmak figyelmeztettek, hogy Irán ballisztikus rakétaprogramja veszélyezteti a regionális stabilitást, és ha továbbfejlesztik, nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas lehet. Teherán tagadja, hogy atomfegyvereket akarna gyártani.

