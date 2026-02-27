Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen

Az amerikai elnök pénteken elégedetlenségének adott hangot az Iránnal folytatott tárgyalások hangvétele miatt, és újabb egyeztetést jelentett be a teheráni küldöttséggel. Donald Trump ugyanakkor nem zárta ki a katonai erő alkalmazását Irán atomprogramja miatt, hozzátéve: a kérdésben még nem született végleges döntés.
Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók kérdéseire válaszolva ismét világossá tette, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, és azt hangoztatta, hogy „nagyszerű lenne”, ha ezt a célt katonai erő alkalmazása nélkül lenne képes elérni, valamint hozzátette, hogy erről egyelőre még nem született döntés.
„Mi rendelkezünk a világon a leghatalmasabb hadsereggel, szeretném nem használni, de néha igénybe kell vennünk, meglátjuk mi történik” – fogalmazott Donald Trump, aki kijelentette, azt szeretné, ha az egyeztetéseken az iráni fél jóhiszeműen tárgyalna, mert jelenleg nem ez a helyzet.
