Donald Trump: Nem zárható ki a katonai fellépés Irán ellen

Az amerikai elnök közel sem elégedett az Iránnal folytatott tárgyalások menetével. Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szeretne diplomáciai megoldást elérni, de a hadsereg cselekedni fog, ha kell.

2026. 02. 27. 22:32
Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
Az amerikai elnök pénteken elégedetlenségének adott hangot az Iránnal folytatott tárgyalások hangvétele miatt, és újabb egyeztetést jelentett be a teheráni küldöttséggel. Donald Trump ugyanakkor nem zárta ki a katonai erő alkalmazását Irán atomprogramja miatt, hozzátéve: a kérdésben még nem született végleges döntés.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere
Donald Trump hangsúlyozta, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere. Fotó: Anadolu/Celal Gunes

Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók kérdéseire válaszolva ismét világossá tette, hogy Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, és azt hangoztatta, hogy „nagyszerű lenne”, ha ezt a célt katonai erő alkalmazása nélkül lenne képes elérni, valamint hozzátette, hogy erről egyelőre még nem született döntés.

„Mi rendelkezünk a világon a leghatalmasabb hadsereggel, szeretném nem használni, de néha igénybe kell vennünk, meglátjuk mi történik” – fogalmazott Donald Trump, aki kijelentette, azt szeretné, ha az egyeztetéseken az iráni fél jóhiszeműen tárgyalna, mert jelenleg nem ez a helyzet.

Pénteken az amerikai külügyminisztérium bejelentette, engedélyezték, hogy az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének működéséhez nem nélkülözhetetlen személyzet elhagyja szolgálati helyét.

Marco Rubio külügyminiszter a közel-keleti térség biztonságát érintő tárgyalásokra hétfőn és kedden Izraelbe utazik, pénteken pedig az ománi külügyminiszterrel találkozott Washingtonban.

Omán képviselői közvetítőként vannak jelen az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon, amelyek legutóbbi fordulója csütörtököt Genfben volt.

Donald Trump pénteken újságírói kérdésekre válaszolva azt sem zárta ki, hogy az Egyesült Államok átvegye a Kuba feletti ellenőrzést.

„Nagyon könnyen végződhet egy Kuba feletti barátságos átvétellel” – fogalmazott, és hozzátette, hogy magas szinten zajlanak egyeztetések a havannai kormányzattal, amiért Marco Rubio külügyminiszter a felelős.

Donald Trump Kubát egy nagy bajban lévő országnak nevezte, ahol nincs pénz, nincs olaj, nincs élelmiszer, és az Egyesült Államok segítségét akarja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Külföldi híreink

