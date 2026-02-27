Durva vita alakult ki a Medián felméréséről, Csuhaj Ildikó műsorában izzott a levegő

Nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában. Csuhaj Ildikó vezető szerkesztő másik vendége Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke volt, aki szerint vitapartnere egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg, elfogadhatatlan formában.

Deák Dániel szerint nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti (Forrás: Facebook)

Deák Dániel közölte: a Medián adatsorából látszik, hogy a teljes népességen belül 36,1 százalékot mért a Fidesznek és 36,9 százalékot a Tisza Pártnak, viszont a nyilvános mérésben januárban 40 százalék szerepelt a Tisza, 33 százalék a Fidesz esetében. Megjegyezte: a többi pártnál ugyanaz az adat szerepel a nyilvános felmérésben, mint az adatbázisban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint „összejátszás” is van. Felidézte, hogy tavaly márciusban Magyar Péter előre elmondta egy nyilvános fórumon – erről videófelvétel is van – , hogy másnap mi lesz a Medián kutatásában.

„Látszik, hogy összehangolt a kommunikáció; amikor Magyar Péternek kellemetlenebb időszaka van a magyar politikában, egy-két nap múlva kijön, hogy vezet a Tisza Párt”

– fogalmazott.

Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott

Az elhangzottakra reagálva Horn Gábor azt mondta, Hann Endre, a Medián egyik alapítója a legmegbízhatóbb szaktekintély a közvélemény-kutatási szakmában. Hozzátette: egy kutatóintézet számait a kutatóintézet hozza nyilvánosságra, egy adatsorban mindenféle adat van. Jelezte, ő nem látta azt az adatsort, amire Deák hivatkozik.

Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Közölte: ha a Tisza Párt megrendelt volna valamit Hann Endrétől, akkor „nagyon hülyének” kellene lenni ahhoz, hogy ezeket a számokat rendelje meg, mert ezek „életveszélyesek” lehetnek; akár azt is jelenthetik, hogy otthon maradnak a szavazók, ha ekkora fölényt mér a kutatóintézet. Megjegyezte:

minden kutatás egy „pillanatfelvétel”.

Horn Gábor vitapartnerének azt mondta, hogy egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg, elfogadhatatlan formában, hamis adatokkal. Szerinte Deák Dániel pontosan tudja, hogy a Fidesz rosszul áll, azért vonja kétségbe a szakma „doyenjének” a számait.