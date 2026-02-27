Medián-felmérésHorn GáborDeák Dániel

Durva vita alakult ki a Medián felméréséről, Csuhaj Ildikó műsorában izzott a levegő

Látszik, hogy összehangolt a kommunikáció: amikor Magyar Péternek kellemetlenebb időszaka van a magyar politikában, egy-két nap múlva kijön, hogy vezet a Tisza Párt – jelentette ki Deák Dániel a köztelevízióban. XXI. Század Intézet vezető elemzője Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány elnökével vitázott többek között a Medián lelepleződéséről, a Barátság kőolajvezetékről és a rezsicsökkentésről is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 27. 22:25
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában. Csuhaj Ildikó vezető szerkesztő másik vendége Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke volt, aki szerint vitapartnere egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg, elfogadhatatlan formában.

Deák Dániel szerint nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti (Forrás: Facebook)
Deák Dániel szerint nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti (Forrás: Facebook)

Deák Dániel közölte: a Medián adatsorából látszik, hogy a teljes népességen belül 36,1 százalékot mért a Fidesznek és 36,9 százalékot a Tisza Pártnak, viszont a nyilvános mérésben januárban 40 százalék szerepelt a Tisza, 33 százalék a Fidesz esetében. Megjegyezte: a többi pártnál ugyanaz az adat szerepel a nyilvános felmérésben, mint az adatbázisban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint „összejátszás” is van. Felidézte, hogy tavaly márciusban Magyar Péter előre elmondta egy nyilvános fórumon – erről videófelvétel is van – , hogy másnap mi lesz a Medián kutatásában. 

„Látszik, hogy összehangolt a kommunikáció; amikor Magyar Péternek kellemetlenebb időszaka van a magyar politikában, egy-két nap múlva kijön, hogy vezet a Tisza Párt”

 – fogalmazott.

Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott

Az elhangzottakra reagálva Horn Gábor azt mondta, Hann Endre, a Medián egyik alapítója a legmegbízhatóbb szaktekintély a közvélemény-kutatási szakmában. Hozzátette: egy kutatóintézet számait a kutatóintézet hozza nyilvánosságra, egy adatsorban mindenféle adat van. Jelezte, ő nem látta azt az adatsort, amire Deák hivatkozik.

Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)
Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Közölte: ha a Tisza Párt megrendelt volna valamit Hann Endrétől, akkor „nagyon hülyének” kellene lenni ahhoz, hogy ezeket a számokat rendelje meg, mert ezek „életveszélyesek” lehetnek; akár azt is jelenthetik, hogy otthon maradnak a szavazók, ha ekkora fölényt mér a kutatóintézet. Megjegyezte: 

minden kutatás egy „pillanatfelvétel”.

Horn Gábor vitapartnerének azt mondta, hogy egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg, elfogadhatatlan formában, hamis adatokkal. Szerinte Deák Dániel pontosan tudja, hogy a Fidesz rosszul áll, azért vonja kétségbe a szakma „doyenjének” a számait.

Deák Dániel erre megjegyezte, Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott. – A számok valódiak, a Mediántól származnak, és meghamisították azt a számot, amit a nyilvánosságban publikáltak – erősítette meg korábbi állítását. Kijelentette: 

a Fidesz vezet, és Orbán Viktor azért kommunikálja, hogy nagy a tét, mert azt szeretné, ha éreznék a választás tétjét a szavazók és elmennének szavazni.

Vita a Barátság kőolajvezeték körül

Abban a témában, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, azt mondta: az ukránoknak fizikailag lehetőségük lenne újraindítani az olajszállítást, csak politikai okokból nem teszik meg, ezt az ukrán elnökhöz közel álló szereplők is elmondták.

Horn Gábor kijelentette: azon sem csodálkozna, ha az ukránoknak fontosabb lenne, hogy az oroszok által szétlőtt rendszereiket helyrehozzák, mint a velük szemben „elképesztően arrogáns és arcátlan magyar kormánynak” tegyenek bármit annak érdekében, hogy „működjön ez a dolog”. – Ráadásul a horvátok felkínálták a megoldást – tette hozzá.

Közölte, a Fidesz vezetői biztosan nem gondolják, hogy jól állnak, a háborús fenyegetés, rémhírterjesztés is ezt bizonyítja. Úgy fogalmazott, az ukránoknak igenis lehet titkolnivalójuk Magyarország, „Oroszország beépített ügynöke” elől. – Nem korrekt az ukrán népet ellenségnek beállítani – mondta. Deák Dániel hangsúlyozta: 

magyar állampolgárként kikéri magának azt a kijelentést, „hogy a magyar kormány az oroszoknak kémkedik”.

Felháborítónak nevezte továbbá, hogy Magyar Péter, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, meg sem szólalt ebben az ügyben, el sem ítélte azt, hogy Ukrajna nem küld olajat Magyarországra. Ez nem rémhírterjesztés, hanem a magyar energiabiztonságot veszélyeztető kérdés – emelte ki.

Az olcsó olajnak köszönhető a rezsicsökkentés

Horn Gábor azt mondta, négy éve lehet tudni, hogy ez az ellátás veszélyes, hiszen Oroszország „egy ócska agresszorként” megtámadta a szomszéd országot és elfoglalta annak egyötödét, és ezzel fenyegeti egyébként Magyarországot is. „Ezek az oroszok, ezek a gazemberek”, Putyin vezetésével, lerombolták az átjátszóállomást, az egész ukrán energiaellátást. A megoldás az Adria-kőolajvezeték –  tette hozzá.

Deák Dániel erre azt felelte, hogy annak nincs akkora átengedőképessége, mint a Barátság kőolajvezetéknek, és nem kerül az olaj ugyanannyiba. – Az olcsó olajnak köszönhető a rezsicsökkentés – mutatott rá. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu