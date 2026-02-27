Magyar Pétertisza pártbotrány

Tovább gyűjti a szimpatizánsok érzékeny adatait a Tisza Párt

A Tisza Párt újra aktiválta ukrán fejlesztésű alkalmazását, amely a korábbi botrány után már nemcsak alapadatokat, hanem telefonszámot és lakcímet is gyűjt, ráadásul korlátlan ideig.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 21:01
Magyar Péter és Ceber Roland Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatódik a Tisza Párt adatgyűjtési botránya – írta az Ellenpont. A párt ismét aktiválta az ukrán fejlesztők által készített Tisza Világ applikációt, miközben januárban és februárban is jelentősen módosította az adatvédelmi szabályzatát. Az Ellenpont szerint 

a párt mostantól nemcsak nevet és e-mail-címet, hanem telefonszámot és lakcímet is bekér a támogatók petícióinak aláírásakor, az adatokat pedig a korábbi három hónap helyett korlátlan ideig kezelheti.

 A hozzáférők köre is bővült:

 már nemcsak munkavállalók, hanem párttagok, képviselők és jelöltek is ráláthatnak az érzékeny információkra.

A cikk felidézi: korábban több mint 200 ezer magyar választó adatai szivárogtak ki ugyanebből az applikációból, és kiderült, hogy a háttérben ukrán fejlesztők – köztük a PettersonApps munkatársai – dolgoztak. Az appot Magyarország mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték, ami adatbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

 Orbán Viktor emiatt vizsgálatot rendelt el, miután úgy értékelte: a személyes adatok „ukrán kézre kerültek”.

A szivárgásnak gyakorlati következményei is lettek: több érintett kéretlen telefonhívásokról, spamlevelekről és gyanús külföldi üzenetekről számolt be. 

A Tisza Párt mégis újraindította az alkalmazást, amit a források szerint politikai mozgósításra és célzott üzenetküldésre használhat.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland Ukrajnában (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu