Tovább gyűjti a szimpatizánsok érzékeny adatait a Tisza Párt

Folytatódik a Tisza Párt adatgyűjtési botránya – írta az Ellenpont. A párt ismét aktiválta az ukrán fejlesztők által készített Tisza Világ applikációt, miközben januárban és februárban is jelentősen módosította az adatvédelmi szabályzatát. Az Ellenpont szerint

a párt mostantól nemcsak nevet és e-mail-címet, hanem telefonszámot és lakcímet is bekér a támogatók petícióinak aláírásakor, az adatokat pedig a korábbi három hónap helyett korlátlan ideig kezelheti.

A hozzáférők köre is bővült:

már nemcsak munkavállalók, hanem párttagok, képviselők és jelöltek is ráláthatnak az érzékeny információkra.

A cikk felidézi: korábban több mint 200 ezer magyar választó adatai szivárogtak ki ugyanebből az applikációból, és kiderült, hogy a háttérben ukrán fejlesztők – köztük a PettersonApps munkatársai – dolgoztak. Az appot Magyarország mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is tesztelték, ami adatbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Orbán Viktor emiatt vizsgálatot rendelt el, miután úgy értékelte: a személyes adatok „ukrán kézre kerültek”.

A szivárgásnak gyakorlati következményei is lettek: több érintett kéretlen telefonhívásokról, spamlevelekről és gyanús külföldi üzenetekről számolt be.

A Tisza Párt mégis újraindította az alkalmazást, amit a források szerint politikai mozgósításra és célzott üzenetküldésre használhat.