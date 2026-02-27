Az Ararát jelentése három nézőpontból

Az Ararát és a bibliai elbeszélés

A Teremtés könyve 8,4 szerint az özönvíz után a bárka „az Ararát hegyein” állt meg. A héber szöveg nem egyetlen csúcsot nevez meg, hanem egy hegyvidéki térséget jelöl. Az „Ararát” kifejezés a legtöbb kutató szerint az ókori Urartu királyság területére utal, amely a Kr. e. 1. évezredben a mai Kelet-Törökország, Örményország és Irán egy részét foglalta magában. A bibliai szöveg tehát eredetileg nem feltétlenül a ma Ararát-hegynek nevezett vulkánra vonatkozott, hanem egy tágabb földrajzi régióra.

Az Ararát vonulata. Fotó: MEDIACRAT/Wikimedia Commons

Teológiai szempontból a hangsúly nem a pontos földrajzi azonosításon, hanem az esemény jelentésén van.

A víz visszahúzódása az isteni ítélet lezárását jelzi. Az ezt követő szövetségkötés – a szivárvány jelével – az isteni kegyelem és az emberiség új korszakának kezdete. A hegy ebben az értelmezésben nem önmagában szent hely, hanem a megmenekülés és a szövetség narratívájának része.

Az Ararát az örmény identitás középpontjában

Jerevánból az Ararát jól látható, a hegy vizuálisan meghatározza a város horizontját. Az örmény állami címerben is szerepel, és a 19–20. századi nemzeti művészetben visszatérő motívum. Ugyanakkor a mai Ararát Törökország területén található. A földrajzi távolság és a kulturális közelség sajátos helyzetet teremt az örmény történeti emlékezetben.

Az örmény keresztény hagyomány a Teremtés könyvének elbeszélését összekapcsolta a nemzeti eredetmagyarázattal.

A középkori örmény krónikák – például Movszesz Horenaci műve – a népet Noé fiának, Jáfetnek leszármazottjaként vezetik le. Ebben a konstrukcióban az Ararát térsége az emberiség újjászerveződésének és az örmény nép történeti kezdetének színtere.

Noé bárkája megfeneklik az Ararát hegyén (Edward Hicks festménye). Fotó: Wikimedia Commons

Teológiai értelemben az Ararát nem pusztán földrajzi hely, hanem a folytonosság jelképe. A hegy a kereszténység korai államvallássá tételével is összekapcsolódott az örmény önértelmezésben. Az Ararát így egyszerre része a bibliai hagyománynak és az örmény nemzeti identitás történeti narratívájának.

Ararát és az iszlám hagyomány

A Korán több szúrában is beszél Nuh (Noé) prófétáról. A szöveg hangsúlyozza, hogy Nuh hosszú ideig figyelmeztette népét, mielőtt az isteni ítélet bekövetkezett. Az özönvíz a hitetlenség következményeként jelenik meg, a megmenekülés pedig a hithez kötődik.