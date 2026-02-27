Egy fiatal nő esete mutatja, milyen könnyű tönkretenni valakit MI-vel

Kylie Brewer a kevés áldozat egyike, aki saját nevével, fotójával vállalja történetét, amelyből kibontakozik a mesterséges intelligenciával elkövetett zaklatások mechanizmusa.

Brewer január elején kezdett furcsa kérdéseket kapni, mesélte a 404 Mediának. Két fiókod van? – kérdezte tőle egy ismerőse a TikTokon. Úgy tűnik, van egy csak rajongóknak szóló oldalad is, írta neki. Egy másik barátja szintén szólt, hogy elképesztő képek keringenek róla.

Gyakran megesik, hogy a hamisított képek áldozatai idegenektől és ismerősöktől tudják meg, hogy róluk készült, szexuálisan explicit képek terjednek az interneten. Az már egy következő fokozat, hogy a fotók előállítója nem állt meg ezen a ponton, hanem feltöltötte a képeket az OnlyFans nevű, londoni székhelyű, nagyrészt pornográfiát közlő oldalra – és előfizetési díjat számított fel értük.

Sandro Botticelli Egy fiatal nő portréja című festménye és hamisított változata a Wikipédia deepfake-et bemutató oldalán (Forrás: Wikipédia)

A bántalmazott Kylie Brewer tartalomkészítő, nem ismeretlen számára az online zaklatás, de az OnlyFans oldal az ő képeivel már neki is soknak bizonyult. Az MI-vel hamisított képekhez vélhetően a régebbi fürdőruhás fotóit vetkőztethették le, és „a valódinál nagyobb melleket adtak”, „úgymond csábító pózokba tettek”, meséli.

„Az emberek azt hiszik, hogy mivel a képek nem valódiak, nem is olyan károsak” – mondja Brewer. „De félelmetes (…), hogy ezt bárkivel megtehetik. Gyerekeket, nőket, szó szerint bárkit lefényképezhetnek mondjuk a boltban, amikor vásárol, és utána már bármit tehetnek a fotójával.”

Grok a hibás?

Tavaly és év elején elárasztották az X-et azok a a felhasználók, akik arra utasították a közösségi oldal mesterséges intelligenciáját, a Grokot, hogy a beleegyezésük nélkül szexualizáljon és vetkőztessen le nőket és fiatalkorúakat. Néhány billentyűleütés, és a fotón szereplő máris ruhátlanná válik, intim pozíciókba kerül. A nyilvános zaklatás áldozatai hírességektől átlagembereken át egészen tizenegy éves gyermekekig terjednek.

Politikusokat és vezető pozícióban lévő nőket is célba vettek, a garázdálkodás elérte Ebba Busch svéd miniszterelnök-helyettest is. Nem kímélték az X tulajdonosa, Elon Musk gyermekeinek anyját, Ashley St. Clairt sem a megaláztatásoktól. Esetében a tizennégy éves korában róla készült fotóiból állítottak elő „számtalan szexuálisan bántalmazó, intim és megalázó deepfake tartalmat”.