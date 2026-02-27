Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Egy fiatal nő esete mutatja, milyen könnyű tönkretenni valakit MI-vel

Előbb mesterséges intelligenciával meztelenre vetkőztették a róla készült fotókon, majd OnlyFans-fiókot nyitottak a képeivel.

Bíró Zoltán István
2026. 02. 27. 14:52
Kylie Brewer a kevés áldozat egyike, aki saját nevével, fotójával vállalja történetét, amelyből kibontakozik a mesterséges intelligenciával elkövetett zaklatások mechanizmusa.

Brewer január elején kezdett furcsa kérdéseket kapni, mesélte a 404 Mediának. Két fiókod van? – kérdezte tőle egy ismerőse a TikTokon. Úgy tűnik, van egy csak rajongóknak szóló oldalad is, írta neki. Egy másik barátja szintén szólt, hogy elképesztő képek keringenek róla.

@kylie.brewer If there was TRULY nothing wrong with their statement, they wouldn’t hide… Stop gaslighting people, and DO BETTER Y’ALL 😭😭 #leftist #humanrights #antiracism #usa #intersectionalfeminism ♬ original sound - Kylie Brewer💝

Gyakran megesik, hogy a hamisított képek áldozatai idegenektől és ismerősöktől tudják meg, hogy róluk készült, szexuálisan explicit képek terjednek az interneten. Az már egy következő fokozat, hogy a fotók előállítója nem állt meg ezen a ponton, hanem feltöltötte a képeket az OnlyFans nevű, londoni székhelyű, nagyrészt pornográfiát közlő oldalra – és előfizetési díjat számított fel értük.

A bántalmazott Kylie Brewer tartalomkészítő, nem ismeretlen számára az online zaklatás, de az OnlyFans oldal az ő képeivel már neki is soknak bizonyult. Az MI-vel hamisított képekhez vélhetően a régebbi fürdőruhás fotóit vetkőztethették le, és „a valódinál nagyobb melleket adtak”, „úgymond csábító pózokba tettek”, meséli.

„Az emberek azt hiszik, hogy mivel a képek nem valódiak, nem is olyan károsak” – mondja Brewer. „De félelmetes (…), hogy ezt bárkivel megtehetik. Gyerekeket, nőket, szó szerint bárkit lefényképezhetnek mondjuk a boltban, amikor vásárol, és utána már bármit tehetnek a fotójával.”

Grok a hibás?

Tavaly és év elején elárasztották az X-et azok a a felhasználók, akik arra utasították a közösségi oldal mesterséges intelligenciáját, a Grokot, hogy a beleegyezésük nélkül szexualizáljon és vetkőztessen le nőket és fiatalkorúakat. Néhány billentyűleütés, és a fotón szereplő máris ruhátlanná válik, intim pozíciókba kerül. A nyilvános zaklatás áldozatai hírességektől átlagembereken át egészen tizenegy éves gyermekekig terjednek.

Politikusokat és vezető pozícióban lévő nőket is célba vettek, a garázdálkodás elérte Ebba Busch svéd miniszterelnök-helyettest is. Nem kímélték az X tulajdonosa, Elon Musk gyermekeinek anyját, Ashley St. Clairt sem a megaláztatásoktól. Esetében a tizennégy éves korában róla készült fotóiból állítottak elő „számtalan szexuálisan bántalmazó, intim és megalázó deepfake tartalmat”.

Szexualizáltak olyan hírességeket, mint Taylor Swift, Anne Hathaway, Corinna Kopf, Jessica Chastain, a TWICE tagjai, Millie Bobby Brown, Olivia Dunne, Sadie Sink, Dua Lipa, Ice Spice, Alison Brie, Sydney Sweeney, Tate McRae, Margot Robbie, Sabrina Carpenter, Dakota Johnson, Hayley Welch, Olivia Rodrigo, Margaret Qualley, Jennifer Connelly, Bryce Dallas Howard és Elle Fanning.

Mindezt „Grok vetkőztetési botrányaként” emlegetik, de vegyük észre: nem Grok készíti ezeket a képeket. Grok csak a gátlástalanok felelőtlenül, embertelenül használt eszköze.

Hol marad a jogi szabályozás?

Mióta az MI algoritmusai bárkinek elérhetővé váltak, a technológia folyamatosan egyre jobb és egyre realisztikusabb tartalmakat, képeket és videókat tud előállítani: hetente jön egy-egy újabb, még tökéletesebb, nyilvános modell bejelentése. Bár számos jogszabály próbálja megvédeni a célpontokat vagy felelősségre vonni a platformokat a nem konszenzusos deepfake előállításáért, a tiltakozások többsége vagy kudarcot vallott, vagy új cenzúrakockázatokat eredményezett a differenciálatlan tiltásokkal.

A zaklatások áldozatai persze perelhetik az efféle tartalmat készítőket. De bírósághoz fordulni drága és időigényes, még akkor is, ha sejteni lehet, ki lehet a bántalmazójuk. Nem beszélve az újabb meghurcoltatásokról.

A The Economist tanulmánya szerint világszerte a nők 38 százaléka személyesen is tapasztalt online erőszakot (gyűlöletbeszéd, doxolás, kép- és videóalapú bántalmazás stb. formájában), és a nők 85 százaléka tanúja volt mások elleni digitális erőszaknak.

Ma gyakorlatilag lehetetlen teljesen offline létezni, így aztán túl könnyű bárkiről pár kattintással megalázó képeket gyártani. A Copyleaks azt írja, akad felhasználó, aki egy nap alatt ötvenszer használta a Grokot, hogy szexualizált képeket generáljon „webináriumokon, konferenciákon vagy cégek irodáiban készült Zoom-képernyőképekből”. Akárki célponttá válhat.

