Patriotok Ukrajnának? Európa végzetes hibára készül + videó

A Guardian által említett, utak fölé telepített statikus drónelhárító hálókat Castel nem tekinti forradalmi újdonságnak, inkább a takarás-fedezés régi logikájának folytatásaként írta le. A hálóknak szerinte két célja van: az egyik, hogy optikailag eltakarják a célpontot, a másik, hogy fizikailag is akadályozzák a dróntámadást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem egy olcsó megoldás, a nyílt terepen a szél és az időjárás hamar megtépázza a hálókat, ami folyamatos karbantartást igényel. A hálók elleni ellenlépésekből több példát sorolt: a drónok áramvonalasítása, propellervédelem, hálóvágó eszközök, külső hüvelyes megoldások, vagy épp az, hogy a kezelők a karbantartási réseket és sérüléseket használják ki. Arra is utalt, hogy tüzérségi tűzzel vagy pirotechnikával is meg lehet nyitni az utat a drónok előtt.

A nagyvárosi lefedés nehézségét Harkiv példájával érzékeltette: egy több mint egymilliós várost drónok ellen hálóval letakarni igen nagy kihívás.

Az Európai Néppárt felszólítása után Castel történelmi párhuzamot vont és Ukrajnát a második világháborús Franciaországhoz hasonlítva. Azt mondta, a további segítség időt adhat, de közben olyan eszközöket emészt fel, amelyek az „otthoni területek védelmére” is kellenek. A Patriotok átadása kapcsán konkrétan úgy fogalmazott, hogy az egy öngyilkos döntés – mert ha a fenyegetett európai országok átadják a rendszereiket,

gyakorlatilag teljesen védtelenné válnak az orosz ballisztikus rakétákkal szemben.

Castel szerint tény, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás 2025-ben drámaian csökkent 2024-hez képest – nemcsak Amerikától, hanem Európától is. A folyamatot a politikai kommunikáció és a tényleges segítség közti különbséggel magyarázta, mondván: mindig is óriási volt a rés az ígéretek, a kommunikáció és a valós segítség között. A pénzügyi kifulladásra Margaret Thatcher egykori mondását idézte fel: „előbb-utóbb a szocializmus tragédiája, hogy előbb-utóbb a palimadárnak a pénze elfogy,” majd hozzátette, hogy a jelek szerint hamarosan elérhetjük ezt az állapotot. A háború végét ettől még nem várja automatikusan, de szerinte az is elképzelhető, hogy európai szereplők ezzel a nyomással arra próbálják rávezetni Ukrajnát, hogy zárja le a háborút „bármilyen áron”.