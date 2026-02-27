Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Robert C. CastelPatriot rakétaStarlinkorosz-ukrán háború

Patriotok Ukrajnának? Európa végzetes hibára készül + videó

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 16:23

A Front legújabb adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója kifejtette, hogy az orosz-ukrán háborúban csak minimális elmozdulás történt, miközben a béketárgyalásokat folyamatosan stratégiai csapások kísérik. A szakértő úgy látja, hogy az Egyesült Államok arra próbálhatja rávezetni Ukrajnát, hogy önként dobja be a törölközőt. A műsorban szó esett a drónok elleni hálós védekezés magas költségéről, a Patriot- és Taurus-vitáról, a brit-ukrán hadiüzemek logikájáról, Belarusz mozgósításáról, Irán körüli háborús kockázatról, valamint Narendra Modi izraeli látogatásának geopolitikai üzenetéről is.

Robert C. Castel a Front új részében azzal kezdte, hogy az orosz–ukrán háború elmúlt egy hét/tíz napjában mindkét oldal kisebb taktikai eredményeket tudott felmutatni, de áttörésről nincs szó: 

semmi nem változott a frontvonalak mentén gyökeresen a legutolsó beszélgetésünk óta.

Kiemelte, hogy több helyen az ukránok ki tudták használni az orosz Starlink hiány adta lehetőséget, és minimális taktikai előrehaladásra tettek szert, miközben az oroszok is megszereztek taktikai állásokat. A beszélgetés egyik hangsúlyos állítása az volt, hogy a stratégiai csapások és a diplomácia egymást erősítik. 

Castel úgy fogalmazott: a diplomáciai hadszíntér és a katonai műveletek egymással összhangban zajlanak, az orosz fél pedig a támadásokkal erősíti meg a tárgyalási pozícióit. Példaként említette, hogy Genfben az ukránok és az amerikaiak találkoztak, Isztambulban pedig az orosz képviselők és az amerikaiak – és ezeket rendre orosz támadások kísérték a frontvonalon. A békefolyamat kapcsán egy isztambuli kijelentést emelt ki, aminek az üzenete egyértelmű: 

az amerikai fél [...] egyértelművé tette Ukrajna számára, hogy amit elvárnak az Ukrajna kapitulációja. Nevezzük néven a gyereket.

Arra a felvetésre, hogy miért nem gyakorol Washington erősebb nyomást, Castel azt válaszolta, hogy rá akarják vezetni Ukrajnát arra, hogy önként dobja be a törölközőt, és ne az legyen a történet vége, hogy Amerika kényszerítette ki a kapitulációt például hírszerzési támogatás megvonásával vagy a Starlink lekapcsolásával. A tágabb amerikai képletben több párhuzamos válságot is említett, és azt, hogy Washington Európát „önjáróvá” akarja tenni, hogy a számára fontos dolgokkal foglalkozhasson. A Starlink kapcsán Castel azzal a mondattal foglalta keretbe a dilemmát: 

a hadviselés kritikus infrastruktúrájának egy része teljesen magánkézbe került.

Felidézte, hogy a Biden-években voltak súrlódások Musk és az adminisztráció, illetve Musk és az ukránok között; szerinte ma a jelenlegi adminisztráció politikája és Musk világnézete közelebb áll egymáshoz, ezért nagy konfliktusra nem kell számítani a kormány és az ipar között.

A Guardian által említett, utak fölé telepített statikus drónelhárító hálókat Castel nem tekinti forradalmi újdonságnak, inkább a takarás-fedezés régi logikájának folytatásaként írta le. A hálóknak szerinte két célja van: az egyik, hogy optikailag eltakarják a célpontot, a másik, hogy fizikailag is akadályozzák a dróntámadást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem egy olcsó megoldás, a nyílt terepen a szél és az időjárás hamar megtépázza a hálókat, ami folyamatos karbantartást igényel. A hálók elleni ellenlépésekből több példát sorolt: a drónok áramvonalasítása, propellervédelem, hálóvágó eszközök, külső hüvelyes megoldások, vagy épp az, hogy a kezelők a karbantartási réseket és sérüléseket használják ki. Arra is utalt, hogy tüzérségi tűzzel vagy pirotechnikával is meg lehet nyitni az utat a drónok előtt.

A nagyvárosi lefedés nehézségét Harkiv példájával érzékeltette: egy több mint egymilliós várost drónok ellen hálóval letakarni igen nagy kihívás.

Az Európai Néppárt felszólítása után Castel történelmi párhuzamot vont és Ukrajnát a második világháborús Franciaországhoz hasonlítva. Azt mondta, a további segítség időt adhat, de közben olyan eszközöket emészt fel, amelyek az „otthoni területek védelmére” is kellenek. A Patriotok átadása kapcsán konkrétan úgy fogalmazott, hogy az egy öngyilkos döntés – mert ha a fenyegetett európai országok átadják a rendszereiket, 

gyakorlatilag teljesen védtelenné válnak az orosz ballisztikus rakétákkal szemben. 

Castel szerint tény, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás 2025-ben drámaian csökkent 2024-hez képest – nemcsak Amerikától, hanem Európától is. A folyamatot a politikai kommunikáció és a tényleges segítség közti különbséggel magyarázta, mondván: mindig is óriási volt a rés az ígéretek, a kommunikáció és a valós segítség között. A pénzügyi kifulladásra Margaret Thatcher egykori mondását idézte fel: „előbb-utóbb a szocializmus tragédiája, hogy előbb-utóbb a palimadárnak a pénze elfogy,” majd hozzátette, hogy a jelek szerint hamarosan elérhetjük ezt az állapotot. A háború végét ettől még nem várja automatikusan, de szerinte az is elképzelhető, hogy európai szereplők ezzel a nyomással arra próbálják rávezetni Ukrajnát, hogy zárja le a háborút „bármilyen áron”.

Az orosz külső hírszerzés állítására, miszerint London és Párizs titokban nukleáris fegyvert adna Ukrajnának, Castel technikai részleteket is említett, de a lényeg nála politikai és doktrinális. A francia elrettentés szerinte pont arról szól, hogy Franciaország nem adja át másnak a döntést az atomháború küszöbéről. A katonai logikát is vitatta: szerinte ez Ukrajnát inkább célponttá tenné, és destabilizálná a régiót, ezért arra jutott: 

sokkal valószínűbb, hogy egy orosz információs hadviselési húzásról van szó.

A brit területen működő, ukrán dróngyártásra fókuszáló hadiüzemről Castel felvetette az alapdilemmát: mitől ukrán egy gyár, amely brit területen működik. Szerinte stratégiailag érthető, mert így védett az orosz csapásoktól, de jogilag és szuverenitásilag fontos kérdések maradnak: kié a tulajdon, kié a tudás, ki dönt a szállításról.

A beszélgetésben még számos témát érintett a szakértő, többek között a belarusz mozgósítást, az iráni–kínai hajóelhárító szuperszonikus cirkálórakéták képességeit és Narendra Modi izraeli látogatását is.

