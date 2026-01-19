Lukasenka megerősítette: a két ország egysége erősebb, mint valaha

Korábban Aljakszandr Lukasenka nagyszabású, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést kezdeményezett az ország fegyveres erőinél. A védelmi minisztérium szóvivője, Alekszandr Volfovics szerint az ellenőrzés átfogó volt, több szakaszból állt, és figyelembe vette a különleges katonai művelet tapasztalatait. Különös figyelmet fordítottak a katonai egységek védelmére és a korszerű fegyverekkel, köztük a drónokkal szembeni fellépésre. Azt is meg kell jegyezni, hogy december 30-án Belarussziában harci szolgálatba állt a legújabb orosz rakétarendszer, az Oresnyik.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)