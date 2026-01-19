Aljakszandr LukasenkaVlagyimir PutyinOroszországbelorusz elnök

Lukasenka megerősítette: a két ország egysége erősebb, mint valaha

A belarusz vezető kijelentésével újra megerősítette a két ország szoros kapcsolatát. Aljakszandr Lukasenka az oroszországi Kirovi terület kormányzójával folytatott találkozón beszélt országaik szoros együttműködéséről. A nyilatkozatot azután tette, hogy nagyszabású, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést rendeltek el a fegyveres erőknél.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:40
Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin
Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
A védelem területén Oroszország és Belarusszia egyetlen egységet alkot, és nem választhatók szét. Ezt Aljakszandr Lukasenka belarusz vezető jelentette ki a Kirovi terület kormányzójával, Alekszandr Szokolovval tartott találkozón – számolt be cikkében a Life.

Aljakszandr Lukasenka szerint a belorusz- orosz kapcsolatok kikezdhetetlenek
Aljakszandr Lukasenka szerint a belorusz–orosz kapcsolatok kikezdhetetlenek 
Fotó: AFP

Lukasenka szerint az egység törhetetlen

Nincs értelme szétválasztani minket, mert már most is nehéz dolga lenne annak, aki ilyesmire törekedne. A védelem szempontjából mi és Oroszország egyek vagyunk. Egyesek talán szeretnének (éket verni a két ország közé). Készek vagyunk megvédeni érdekeinket, és az Úr mindig segíteni fog bennünket

 – mondta.

Korábban Aljakszandr Lukasenka nagyszabású, előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést kezdeményezett az ország fegyveres erőinél. A védelmi minisztérium szóvivője, Alekszandr Volfovics szerint az ellenőrzés átfogó volt, több szakaszból állt, és figyelembe vette a különleges katonai művelet tapasztalatait. Különös figyelmet fordítottak a katonai egységek védelmére és a korszerű fegyverekkel, köztük a drónokkal szembeni fellépésre. Azt is meg kell jegyezni, hogy december 30-án Belarussziában harci szolgálatba állt a legújabb orosz rakétarendszer, az Oresnyik.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

