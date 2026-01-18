A 65 éves trónörökös nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében, amelyben úgy fogalmazott, hogy az irániak nemcsak elutasítják az ottani rezsimet, de hiteles, jövőbe vezető új utat követelnek.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
Újfent kilátásba helyezte visszatérését Iránba Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje vasárnap.
Szerinte itt az idő, hogy a nemzetközi közösség most teljes egészében mögéjük álljon.
Vissza fogok térni
mondta. A felvételen egy mondatot ki is emeltek:
Ez az utolsó csata.
Pahlavi, anélkül, hogy bizonyítékokat szolgáltatott volna, azt állította, hogy 48 óra alatt a kormányellenessé fajult iráni tüntetéseken 12 ezer ember vesztette életét.
Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál a megosztott ellenzéken belül, s mindenek előtt a közösségi médiában milliós publikumra tett szert. Iránban ugyan nem működik szervezett ellenzék, de a tüntetők soraiban ismételten hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy „Soká éljen a király”, ami egyenes utalás Pahlavi személyére.
Mindemellett kérdéses, hogy Pahlavi egyáltalán be tudna-e utazni, illetve milyen következményekkel kellene számolnia az Iszlám Köztársaságban. Donald Trump amerikai elnök támogatást ígért az iráni tüntetőknek, ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek szerdán adott interjúban kétségét hangoztatta afelől, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna-e szerezni Iránban ahhoz, hogy átvegye a hatalmat.
Borítókép: Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését (Fotó: AFP)
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura.
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Napi hírösszefoglaló.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
A brit miniszterelnök nehezményezte az amerikai elnök döntését.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
