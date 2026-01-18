Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös

Szerinte itt az idő, hogy a nemzetközi közösség most teljes egészében mögéjük álljon.

Vissza fogok térni

mondta. A felvételen egy mondatot ki is emeltek:

Ez az utolsó csata.

Pahlavi, anélkül, hogy bizonyítékokat szolgáltatott volna, azt állította, hogy 48 óra alatt a kormányellenessé fajult iráni tüntetéseken 12 ezer ember vesztette életét.

The battle in Iran today is between occupation and liberation. The Iranian people have called for me to lead.



I will return to Iran. pic.twitter.com/V0JEVs55cw — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 18, 2026

Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál a megosztott ellenzéken belül, s mindenek előtt a közösségi médiában milliós publikumra tett szert. Iránban ugyan nem működik szervezett ellenzék, de a tüntetők soraiban ismételten hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy „Soká éljen a király”, ami egyenes utalás Pahlavi személyére.

Mindemellett kérdéses, hogy Pahlavi egyáltalán be tudna-e utazni, illetve milyen következményekkel kellene számolnia az Iszlám Köztársaságban. Donald Trump amerikai elnök támogatást ígért az iráni tüntetőknek, ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek szerdán adott interjúban kétségét hangoztatta afelől, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna-e szerezni Iránban ahhoz, hogy átvegye a hatalmat.

Borítókép: Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését (Fotó: AFP)