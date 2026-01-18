irántrónörökösellenzék

Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös

Újfent kilátásba helyezte visszatérését Iránba Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 22:59
Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
A 65 éves trónörökös nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében, amelyben úgy fogalmazott, hogy az irániak nemcsak elutasítják az ottani rezsimet, de hiteles, jövőbe vezető új utat követelnek. 

Irán: Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését Fotó: VERNAULT QUENTIN / NurPhoto
Irán: Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését Fotó: VERNAULT QUENTIN / NurPhoto

Szerinte itt az idő, hogy a nemzetközi közösség most teljes egészében mögéjük álljon. 

Vissza fogok térni

mondta. A felvételen egy mondatot ki is emeltek: 

Ez az utolsó csata.

Pahlavi, anélkül, hogy bizonyítékokat szolgáltatott volna, azt állította, hogy 48 óra alatt a kormányellenessé fajult iráni tüntetéseken 12 ezer ember vesztette életét. 

Az egykori trónörökös vezető szerepre aspirál a megosztott ellenzéken belül, s mindenek előtt a közösségi médiában milliós publikumra tett szert. Iránban ugyan nem működik szervezett ellenzék, de a tüntetők soraiban ismételten hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy „Soká éljen a király”, ami egyenes utalás Pahlavi személyére. 

Mindemellett kérdéses, hogy Pahlavi egyáltalán be tudna-e utazni, illetve milyen következményekkel kellene számolnia az Iszlám Köztársaságban. Donald Trump amerikai elnök támogatást ígért az iráni tüntetőknek, ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek szerdán adott interjúban kétségét hangoztatta afelől, hogy Pahlavi elegendő támogatást tudna-e szerezni Iránban ahhoz, hogy átvegye a hatalmat.

Borítókép: Reza Pahlavi ismét bejelentette visszatérését (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

