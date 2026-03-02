Most kiderül, hogy a Tisza miért állt össze az ukránokkal

– Debrecenbe kéne menni – mondja a mondás –, és úton is vagyunk Debrecen irányába, ahol találkozom polgármesterekkel és a kormánypárti képviselőjelölttel – mondta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára kitett videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Debreceni megbeszélése után Hajdúhadházán tart majd fórumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ahol téma lesz Magyarország biztonsága, az energiabiztonság és a kiemelt infrastruktúra védelme érdekében történt katonai kitelepülés.

A tárcavezető továbbá választ nyújt majd azon kérdésre is, hogy hogyan lehet egy külföldi államnak, Ukrajnának Magyarországot zsarolással olajblokád alatt tartani, és hogy ezért az ellenzéki tömörülés, a Tisza nevű képződmény miért áll össze az ukránokkal ahelyett, hogy a magyarok érdekét támogassa.