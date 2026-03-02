Szalay-Bobrovnicky KristófUkrajnaDebrecenHajdúhadháza

Most kiderül, hogy a Tisza miért állt össze az ukránokkal

Hajdúhadházára is ellátogat Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ahol fontos kérdésekről fog beszélni a választókkal.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 02. 17:40
– Debrecenbe kéne menni – mondja a mondás –, és úton is vagyunk Debrecen irányába, ahol találkozom polgármesterekkel és a kormánypárti képviselőjelölttel – mondta a honvédelmi miniszter a közösségi oldalára kitett videójában.

Szolnok, 2025. július 15. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség (MH) közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottájának bemutatóján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán 2025. július 15-én. Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. MTI/Hegedüs Róbert
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Debreceni megbeszélése után Hajdúhadházán tart majd fórumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ahol téma lesz Magyarország biztonsága, az energiabiztonság és a kiemelt infrastruktúra védelme érdekében történt katonai kitelepülés.

 A tárcavezető továbbá választ nyújt majd azon kérdésre is, hogy hogyan lehet egy külföldi államnak, Ukrajnának Magyarországot zsarolással olajblokád alatt tartani, és hogy ezért az ellenzéki tömörülés, a Tisza nevű képződmény miért áll össze az ukránokkal ahelyett, hogy a magyarok érdekét támogassa.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Soós Lajos)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

