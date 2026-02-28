Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonáink már a terepen, megerősítjük a kritikus infrastruktúra védelmét + videó

A Magyar Honvédség katonái megerősítik a védelmet a kijelölt kritikus energetikai végpontokon – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter hozzátette:

a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!

Orbán Viktor a digitális polgári körök esztergomi gyűlése előtt ellátogat Százhalombattára, ahol személyesen ellenőrzi a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét.

Mint megírtuk, Orbán Viktor február 25-én, a védelmi tanács ülése után elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolói alapján Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.