Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonáink már a terepen, megerősítjük a kritikus infrastruktúra védelmét + videó

Orbán Viktor utasításának megfelelően a Magyar Honvédség katonái megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, amelyről a honvédelmi miniszter egy videót is megosztott közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 28. 10:03
A Magyar Honvédség katonái megerősítik a védelmet a kijelölt kritikus energetikai végpontokon – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán.

A honvédelmi miniszter hozzátette: 

a magyar emberek és Magyarország biztonsága az első!

Orbán Viktor a digitális polgári körök esztergomi gyűlése előtt ellátogat Százhalombattára, ahol személyesen ellenőrzi a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét.

Mint megírtuk, Orbán Viktor február 25-én, a védelmi tanács ülése után elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.  A miniszterelnök azzal indokolta döntését, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolói alapján Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

Borítókép: Indulásra készen a Magyar Honvédség katonái (Forrás: Facebook)


