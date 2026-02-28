Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

Esztergomban tartják háborúellenes gyűlésüket a digitális polgári körök. A rendezvényen felszólal Orbán Viktor. A DPK nagykövete, Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek. Az eseményről a Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be. Cikkünk frissül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 10:26
Fotó: Polyák Attila
Takáts Tamás előadásával elkezdődött a digitáis polgári körök háborúellenes gyűlése Esztergomban. A Máté Péter-díjas énekes a Karthago együttes Apáink útján című dalát adta elő.

DPK Esztergom Fidesz kampány
Takáts Tamás az Apáink útján című dalt adta elő Fotó: Polyák Attila

„Üdvözlök mindenkit a háborúellenes gyűlés tizenegyedik állomásán” – kezdte az esztergomi háborúellenes gyűlést Rákay Philip, Takáts Tamás produkciója után.

A DPK nagykövete az énekes előadására utalva azt mondta: apáink útján járunk. Rákay Philip a Medián közvéleménykutatásáról szólva feltette a kérdést:

Miért nem mindjárt 120 százalékkal vezet a Tisza?

DPK Esztergom Fidesz kampány
Fotó: Polyák Attila

Hozzátette: hamisíthatnak összevissza, győzni fogunk. Rákay felidézte Magyar Péter telexes szereplését, ahol a Tisza elnöke elkezdte magyarázni a drogos buliról, hogy tanult az esetből, és tudja: felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

„Na de porcukorral? Ne szórakozzunk” – fogalmazott. Hozzátette: Magyar Péter Ludas Matyiként hivatkozik magára, holott ő a falu bolondja. Azt mondta: Brüsszelben és Ukrajnában is abban reménykedik mindenki, hogy a Tisza Párt győz a választásokon.

Gát, híd, Városháza

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere jelezte, hogy a polgári kormány sokat tett azért, hogy a város konzervatív legyen. A városvezető abban bízik, hogy Esztergom a választások után is ilyen marad. Emlékezetetett, hogy az utóbbi években gát épült a Dunánál, felújították a Városházát, valamint a Mária Valéria híd rekonstrukcióját is Orbán Viktor hozta tető alá még 1999-ben.

DPK Esztergom Esztergom, 2025. július 29. Hernádi Ádám (Fidesz–KDNP) polgármester a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Fesztről tartott esztergomi sajtótájékoztatón 2025. július 29-én. A rendezvény július 31-én kezdődik. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Szerinte a fejlődés és a kiszámítható jövő csak a Fidesztől és a polgári kormánytól várható.

Védjük meg az eredményeinket a jövőben is

– tette hozzá.

Cikkünk frissül...

Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én pedig Békéscsabán találkoztak a résztvevők.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)


