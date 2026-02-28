Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

Takáts Tamás előadásával elkezdődött a digitáis polgári körök háborúellenes gyűlése Esztergomban. A Máté Péter-díjas énekes a Karthago együttes Apáink útján című dalát adta elő.

„Üdvözlök mindenkit a háborúellenes gyűlés tizenegyedik állomásán” – kezdte az esztergomi háborúellenes gyűlést Rákay Philip, Takáts Tamás produkciója után.

A DPK nagykövete az énekes előadására utalva azt mondta: apáink útján járunk. Rákay Philip a Medián közvéleménykutatásáról szólva feltette a kérdést:

Miért nem mindjárt 120 százalékkal vezet a Tisza?

Hozzátette: hamisíthatnak összevissza, győzni fogunk. Rákay felidézte Magyar Péter telexes szereplését, ahol a Tisza elnöke elkezdte magyarázni a drogos buliról, hogy tanult az esetből, és tudja: felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

„Na de porcukorral? Ne szórakozzunk” – fogalmazott. Hozzátette: Magyar Péter Ludas Matyiként hivatkozik magára, holott ő a falu bolondja. Azt mondta: Brüsszelben és Ukrajnában is abban reménykedik mindenki, hogy a Tisza Párt győz a választásokon.

Gát, híd, Városháza

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere jelezte, hogy a polgári kormány sokat tett azért, hogy a város konzervatív legyen. A városvezető abban bízik, hogy Esztergom a választások után is ilyen marad. Emlékezetetett, hogy az utóbbi években gát épült a Dunánál, felújították a Városházát, valamint a Mária Valéria híd rekonstrukcióját is Orbán Viktor hozta tető alá még 1999-ben.

Szerinte a fejlődés és a kiszámítható jövő csak a Fidesztől és a polgári kormánytól várható.

Védjük meg az eredményeinket a jövőben is

– tette hozzá.

