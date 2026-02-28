Rendkívüli

Durva olajár-emelkedés jöhet, Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen + videó

irándubajamerikaitámadás

Amerikai célpontok ellen intéztek támadást Iránból + videó

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy támadást intézett minden, a térségben lévő amerikai támaszpont ellen. A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 11:27
Bahrein közölte, hogy az Egyesült Államok ötödik flottájának bahreini központját „rakétatámadás” érte, miközben Irán megtorlást ígért az amerikai és izraeli csapások után. Fotó: - Forrás: UGC/UNKNOWN
A Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében írt arról, hogy támadást kezdett a térségben lévő amerikai összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak. 

Az Iránt ért légicsapásokra válaszul az iráni hadsereg izraeli és amerikai célpontokat is támadnak. A képen a teheráni támadás Fotó: - / AFP
Az Iránt ért légicsapásokra válaszul az iráni hadsereg izraeli és amerikai célpontokat is támad. A képen a teheráni támadás (Fotó: AFP)

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki. Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az Egyesült Arab Emírségekből, Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is. Az Egyesült Arab Emírségek részleges és átmeneti légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett. Robbanások hallatszottak Dohában, Katar szerint több támadást is visszavert – írta az MTI.

A BBC beszámolója szerint robbanások és légitámadás-riadó szirénák hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. Katar védelmi minisztériuma közölte, hogy sikeresen visszavert több, az ország területét célzó támadást. Egy katari tisztviselő az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy egy amerikai gyártmányú Patriot rakétavédelmi rendszer elfogott egy iráni rakétát. Katar ad otthont az Al Udeid légitámaszpontnak, a régió legnagyobb amerikai katonai létesítményének.

Legalább egy ember meghalt Abu Dhabiban történt támadások után, erősítette meg az Egyesült Arab Emírségek.

Az illető Abu Dhabi egyik lakóövezetére hullott törmelékek miatt halt meg, közölte a védelmi minisztérium egy X-en közzétett bejegyzésében, amely szerint a támadás „némi anyagi kárt” is okozott – írta a Sky News.

Borítókép: Bahrein közölte, hogy az Egyesült Államok ötödik flottájának bahreini központját rakétatámadás érte, miközben Irán megtorlást ígért az amerikai és izraeli csapások után (Fotó: AFP)

Teherán fenyegető üzenetet küldött

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

