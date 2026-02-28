Amerikai célpontok ellen intéztek támadást Iránból + videó

A Forradalmi Gárda a Taszním iráni hírügynökséghez eljuttatott közleményében írt arról, hogy támadást kezdett a térségben lévő amerikai összes amerikai támaszpont ellen. Közölték, hogy az Iránt ért légicsapásokra válaszul izraeli célpontokat is támadnak.

Az Iránt ért légicsapásokra válaszul az iráni hadsereg izraeli és amerikai célpontokat is támad. A képen a teheráni támadás (Fotó: AFP)

A Press TV iráni televíziós hírcsatorna arról számolt be, hogy az ötödik amerikai flotta elleni rakétát Iránból lőtték ki. Szemtanúkra hivatkozó jelentések robbanásokról számoltak be az Egyesült Arab Emírségekből, Abu-Dzabiból és Dubajból, a szaúd-arábiai Rijádból, valamint Katarból is. Az Egyesült Arab Emírségek részleges és átmeneti légtérzárat jelentett be. Szíria, Kuvait és Katar hasonló lépést tett. Robbanások hallatszottak Dohában, Katar szerint több támadást is visszavert – írta az MTI.