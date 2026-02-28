Oroszlán Üvöltése hadművelet részleteiről beszélt Netanjahu

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatot adott ki. Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított annak az egzisztenciális fenyegetésnek az elhárítására, amelyet az iráni terrorista rezsim jelent – számolt be róla a BBC.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közleményben jelentette be az Oroszlán üvöltése hadműveletet

(Fotó: AFP)

Köszönöm barátunk, Donald Trump elnök történelmi vezetését. Negyvenhét éve az ajatollahrezsim azt kiáltja: Halál Izraelre, halál Amerikára

– jelentette be, majd úgy folytatta, hogy Irán az izraeli nép vérét ontotta, sok amerikait meggyilkolt, és saját népét is lemészárolta. „Ez a gyilkos terrorista rezsim nem juthat nukleáris fegyverhez, amely lehetővé tenné számára, hogy az egész emberiséget fenyegesse. Az izraeli–amerikai közös fellépés megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.”