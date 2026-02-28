Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

Szijjártó Péter az Izraelben és Iránban tartózkodó magyaroknak küldött fontos üzenetet

Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.

2026. 02. 28. 10:36
Szijjártó Péter Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM
Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók a külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon – ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

