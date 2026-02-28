Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók a külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon – ismertette. Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.
Szijjártó Péter az Izraelben és Iránban tartózkodó magyaroknak küldött fontos üzenetet
Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Amerikai célpontok ellen intéztek támadást Iránból
A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.
Nigeri önvédelmi milícistákat öltek meg Mali közelében
Nigerben, ahol a 2023 júliusi puccs óta katonai junta van hatalmon, évtizedek óta aktívak az iszlamista szélsőségesek.
Oroszlán Üvöltése hadművelet részleteiről beszélt Netanjahu
A terrorista rezsim nem juthat nukleáris fegyverhez – hangsúlyozta Netanjahu.
Itt az újabb ukrán beismerés: Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét akarják + videó
Egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Kijevben látványos ünneplést kellene szervezni, ha a magyarországi választásokon a Tisza győzne.
Amerikai célpontok ellen intéztek támadást Iránból
A bahreini állami hírügynökség (BNA) közlése szerint rakétatámadás érte az Egyesült Államok Bahreinben állomásozó ötödik flottáját.
Nigeri önvédelmi milícistákat öltek meg Mali közelében
Nigerben, ahol a 2023 júliusi puccs óta katonai junta van hatalmon, évtizedek óta aktívak az iszlamista szélsőségesek.
Oroszlán Üvöltése hadművelet részleteiről beszélt Netanjahu
A terrorista rezsim nem juthat nukleáris fegyverhez – hangsúlyozta Netanjahu.
Itt az újabb ukrán beismerés: Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmét akarják + videó
Egy ukrán elemző arról beszélt, hogy Kijevben látványos ünneplést kellene szervezni, ha a magyarországi választásokon a Tisza győzne.
