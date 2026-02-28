Nagy fogást jelentett be a Szeged, a súlyos konfliktusról még hallgatnak

A Szeged a 2025–26-os idényben is bukdácsol: a Bajnokok Ligájában például öt győzelemmel és hét vereséggel áll, ami elmarad a klub és a szurkolók várakozásaitól. A keretben több magyar válogatott játékos szerepel, így a csapat jövője nemcsak klub-, hanem nemzeti szempontból is kiemelt jelentőségű. A friss hír, hogy Lukács Péter érkezik irányítóposztra, ugyanakkor a nyáron komolyabb átalakulás jöhet.
Lukács Pepe: Hatalmas öröm
Lukács Péter – vagy ahogyan a kézilabdás közeg ismeri, Lukács „Pepe” – 2002. július 30-án született Budapesten. A PLER-Budapestben nevelkedett, majd 2015-ben a Ferencvároshoz került, 2020-ban Veszprémbe igazolt. 2023-ban kölcsönbe a norvég Elverum Handballhoz szerződött, ahol jelenleg is játszik.
Az Elverummal vezeti a norvég bajnokságot, megelőzve a BL-ben is induló Kolstadot, az Európa-ligában pedig eddig 54 gólt szerzett, ami kiemelkedő teljesítmény irányítóként. A 2023-as junior-világbajnokságon ezüstérmet nyert a magyar válogatottal, januárban pedig az Európa-bajnokságon is pályára lépett a felnőtt nemzeti csapatban. A nyártól két évre az OTP Bank-Pick Szeged játékosa lesz.
„Hatalmas öröm számomra, hogy egy ilyen komoly múlttal és eredménnyel rendelkező klub szerződtetett, és a nyártól magamra ölthetem az OTP Bank-PICK Szeged szerelését” – fogalmazott Lukács Péter, aki hangsúlyozta, nagy várakozással tekint a közös munka elé, megtiszteltetésnek érzi a megkeresést, és alig várja, hogy a szegedi szurkolók előtt léphessen pályára.
Kik maradnak és távoznak? A Szeged magyar magja
A 2026/27-es keret több ponton még képlékeny, beleértve a magyar játékosokat is, akiknek a jövőjük különösen érdekes.
- Mikler Roland: a 41 éves kapus sorsa továbbra is kérdéses, egyelőre nem tudni, vállal-e még egy idényt.
- Bánhidi Bence: a csapatkapitány biztosan marad, noha már meccsenként inkább csak húsz perceket képes játszani, de a következő idényben is a Szeged alappillére lehet.
- Fazekas Máté és Szilágyi Benjámin: a két fiatal tehetség szintén marad Szegeden, ami a klub hosszú távú terveit erősíti.
- Bodó Richárd: információnk szerint a Szeged svéd edzője, Michael Apelgren nem tart igényt a válogatott átlövőre, aki már csak perceket kap a csapatban, ezért nyáron szinte biztosan távozik, az még kérdéses, hova.
- Rosta Miklós: az ő esetleges visszatéréséről is hallani Bukarestből, de még ez sem dőlt el.
Smárason Barcelonába tart, ezért kellett az irányító
Szintén információ, hogy Smárason a Barcelonához igazol – ezért is volt szükség irányítóra, így jött a képbe Lukács. A poszton tehát nem csupán frissítésről, hanem részben pótlásról is szó van, ami jelzi: a háttérben komoly mozgások zajlanak.
A Szeged számára kulcskérdés, hogy a magyar válogatott gerincét adó játékosok közül kik maradnak, és kik távoznak. Bodó Richárd esetleges távozása fájdalmas lehet a szurkolóknak is, ugyanakkor ha a többi magyar alapember marad, és Lukács Péter mellett akár Rosta Miklós is érkezik, akkor a magyar mag összességében még erősödhet is a következő idényre.
