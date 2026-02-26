Hiába remekelt Mikler, ezúttal elmaradt a szegedi bravúr a francia fővárosban

Tizenegy fordulót követően a Pick Szeged 10 ponttal a Bajnokok Ligája-csoport negyedik, a PSG 8 ponttal az ötödik pozícióból várta az egymás elleni ütközetet. Mivel a GOG és az Eurofarm Pelister döntetlent játszott a szerdai játéknapon, a szegediek már biztos továbbjutónak mondhatták magukat a párizsi mérkőzés előtt. Tavaly a nyolcaddöntőben nagyon emlékezetes módon, tíz góllal nyert a Szeged a francia fővárosban, a felek szeptemberi, Pick Arénában vívott meccsén szintén a magyar csapat nyert. Az előző fordulóban a Pick Szeged hazai pályán a Barca ellen kapott ki , a franciák pedig a Zagreb otthonában nyertek. A szegedi keretből továbbra is hiányzott Mario Sostaric, Magnus Abelvik Röd és Bánhidi Bence, viszont Janus Smárason játékára már számíthatott Michael Apelgren. A Paris Saint-Germain kerete sem volt teljes: Emil Mellegard és Jacob Holme nem állt a házigazda rendelkezésére.

Bánhatja a Szeged, több volt ebben a párizsi meccsben. (Fotó: EHF)

Feltámadott a Szeged, mégsem lehetett elégedett

Toto révén a Szeged szerzett vezetést, azonban gyorsan fordított és ellépett a PSG (5-1). Nagyon jól zárt a francia védelem, Green korán elkapta a fonalat, nem csak védekezésben, hanem támadásban is komoly gondjai adódtak a magyar csapatnak. Michael Apelgren időt is kért a 6. percben.

Végül Garciandia törte meg a hatperces szegedi gólcsendet (5-2). A hetedik percben már pályára is lépett a sérüléséből visszatérő Smárason, gyorsan észre is vétette magát egy remek gólpasszal. A párizsiak lendülete nem hagyott alább, támadásban kis túlzással azt csináltak, amit akartak, Syprzak tarthatatlan volt beállóban. A szegedi oldalon több volt a hiba, Szilágyi ziccert is rontott. A félidő felénél 11-6-ra vezetett a Paris Saint-Germain, lényegében a találkozó elején kialakult különbséget tartották a felek.

Ezután jött a fordulat: a Szeged sorozatban három gólt szerzett, két gólra zárkózott (11-9), időt is kértek a hazaiak. A 20. perc végén Frimmel góljával tovább csökkent a differencia, majd bő egy perc múlva ki is egyenlített az osztrák balszélső (12-12). A szegedi gólok felét Frimmel szerezte. Itt sem volt még megállás: a meccsen először átvette a vezetést a magyar csapat.

Feljavult a szegedi védekezés, jöttek a Mikler-védések, védekezésben is többet hibáztak a párizsiak, csak nőtt a Pick Szeged előnye. A padról érkező Bodó is lőtt egy nagy gólt, az elmúlt bő tíz percet 9-1-re hozta le a magyar csapat (12-15). Teljesen szétesett a PSG játéka, hallani lehetett a kiutazó harminc szegedi szurkoló hangját a Stade Pierre de Coubertin-ben. Mikler nyolc védésnél járt már (40%).

Az első félidő vége azonban nem alakult jól szegedi szempontból: ahelyett, hogy a helyzetek kihasználásával 4-5 gól lett volna a magyar csapat előnye, egyre zárkózott a Paris Saint-Germain (14-15).

A PSG nyerte a végletekig kiélezett ütközetet

A fordulást követően egyenlített a PSG, az első szegedi gólt Kukic dobta három percnyi játék után. A második játékrész elején is benne volt a hiba mindkét csapat játékában, a Szeged dolgát Smárason (reklamálásért kapott) kétperces kiállítása is nehezítette. Ennek ellenére nem került előnybe a PSG, Mikler folytatta remeklését, már 11 védésnél járt. 19-19-es állással zárták a második félidő első tíz percét a felek.

Ezután már visszaszerezte a vezetést a PSG, 12-11 után volt ismét előnyben a házigazda, időt is kért Apelgren. Azonban nem sikerült megtörni a franciák lendületét, akik a gólszegény percekből is jobban jöttek ki: a mérkőzés utolsó negyedóráján belül járva 24-21-re lépett el a Paris Saint-Germain.

Nagyon hullámzó volt a Szeged játéka, ezeket a hullámvölgyeket pedig kegyetlenül kihasználta a francia bajnok. Apelgren kénytelen volt ismét összehívni játékosait. Ezt követően Kukic vezérletével sikerült ismét egyre zárkóznia a szegedieknek, de éppen a szerb irányító volt az, aki az 53. percben két percre ki lett küldve. Sosem jól jön az emberhátrány, de ez most hatványozottan igaz volt.