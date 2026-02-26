Rendkívüli

Magyarországon olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani a választások előtt

Hiába remekelt Mikler, ezúttal elmaradt a szegedi bravúr a francia fővárosban

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged a Paris Saint-Germain otthonában vendégszerepelt. A mérkőzés elején négy góllal elléptek a franciák, de az első félidő második felében óriási fordítást mutatott be a Szeged, amely végül 15-14-re vezetett a szünetben. A második játékrészben ismét átvette a vezetést a PSG, a házigazda 29-28-ra behúzta a végletekig kiélezett találkozót.

Tóth Norbert
2026. 02. 26. 22:29
Végletekig kiélezett meccsen nyert a PSG a Szeged ellen.
Végletekig kiélezett meccsen nyert a PSG a Szeged ellen. Fotó: EHF
Tizenegy fordulót követően a Pick Szeged 10 ponttal a Bajnokok Ligája-csoport negyedik, a PSG 8 ponttal az ötödik pozícióból várta az egymás elleni ütközetet. Mivel a GOG és az Eurofarm Pelister döntetlent játszott a szerdai játéknapon, a szegediek már biztos továbbjutónak mondhatták magukat a párizsi mérkőzés előtt. Tavaly a nyolcaddöntőben nagyon emlékezetes módon, tíz góllal nyert a Szeged a francia fővárosban, a felek szeptemberi, Pick Arénában vívott meccsén szintén  a magyar csapat nyert. Az előző fordulóban a Pick Szeged hazai pályán a Barca ellen kapott ki , a franciák pedig a Zagreb otthonában nyertek. A szegedi keretből továbbra is hiányzott Mario Sostaric, Magnus Abelvik Röd és Bánhidi Bence, viszont Janus Smárason játékára már számíthatott Michael Apelgren. A Paris Saint-Germain kerete sem volt teljes: Emil Mellegard és Jacob Holme nem állt a házigazda rendelkezésére.

Bánhatja a Szeged, több volt ebben a párizsi meccsben. (Fotó: EHF)
Bánhatja a Szeged, több volt ebben a párizsi meccsben. (Fotó: EHF)

Feltámadott a Szeged, mégsem lehetett elégedett

Toto révén a Szeged szerzett vezetést, azonban gyorsan fordított és ellépett a PSG (5-1). Nagyon jól zárt a francia védelem, Green korán elkapta a fonalat, nem csak védekezésben, hanem támadásban is komoly gondjai adódtak a magyar csapatnak. Michael Apelgren időt is kért a 6. percben.

Végül Garciandia törte meg a hatperces szegedi gólcsendet (5-2). A hetedik percben már pályára is lépett a sérüléséből visszatérő Smárason, gyorsan észre is vétette magát egy remek gólpasszal. A párizsiak lendülete nem hagyott alább, támadásban kis túlzással azt csináltak, amit akartak, Syprzak tarthatatlan volt beállóban. A szegedi oldalon több volt a hiba, Szilágyi ziccert is rontott. A félidő felénél 11-6-ra vezetett a Paris Saint-Germain, lényegében a találkozó elején kialakult különbséget tartották a felek.

Ezután jött a fordulat: a Szeged sorozatban három gólt szerzett, két gólra zárkózott (11-9), időt is kértek a hazaiak. A 20. perc végén Frimmel góljával tovább csökkent a differencia, majd bő egy perc múlva ki is egyenlített az osztrák balszélső (12-12). A szegedi gólok felét Frimmel szerezte. Itt sem volt még megállás: a meccsen először átvette a vezetést a magyar csapat.

Feljavult a szegedi védekezés, jöttek a Mikler-védések, védekezésben is többet hibáztak a párizsiak, csak nőtt a Pick Szeged előnye. A padról érkező Bodó is lőtt egy nagy gólt, az elmúlt bő tíz percet 9-1-re hozta le a magyar csapat (12-15). Teljesen szétesett a PSG játéka, hallani lehetett a kiutazó harminc szegedi szurkoló hangját a Stade Pierre de Coubertin-ben. Mikler nyolc védésnél járt már (40%). 

Az első félidő vége azonban nem alakult jól szegedi szempontból: ahelyett, hogy a helyzetek kihasználásával 4-5 gól lett volna a magyar csapat előnye, egyre zárkózott a Paris Saint-Germain (14-15).

A PSG nyerte a végletekig kiélezett ütközetet

A fordulást követően egyenlített a PSG, az első szegedi gólt Kukic dobta három percnyi játék után. A második játékrész elején is benne volt a hiba mindkét csapat játékában, a Szeged dolgát Smárason (reklamálásért kapott) kétperces kiállítása is nehezítette. Ennek ellenére nem került előnybe a PSG, Mikler folytatta remeklését, már 11 védésnél járt. 19-19-es állással zárták a második félidő első tíz percét a felek.

Ezután már visszaszerezte a vezetést a PSG, 12-11 után volt ismét előnyben a házigazda, időt is kért Apelgren. Azonban nem sikerült megtörni a franciák lendületét, akik a gólszegény percekből is jobban jöttek ki: a mérkőzés utolsó negyedóráján belül járva 24-21-re lépett el a Paris Saint-Germain.

Nagyon hullámzó volt a Szeged játéka, ezeket a hullámvölgyeket pedig kegyetlenül kihasználta a francia bajnok. Apelgren kénytelen volt ismét összehívni játékosait. Ezt követően Kukic vezérletével sikerült ismét egyre zárkóznia a szegedieknek, de éppen a szerb irányító volt az, aki az 53. percben két percre ki lett küldve. Sosem jól jön az emberhátrány, de ez most hatványozottan igaz volt.

Mackovsek kétperces kiállítása nem hogy megtörte volna a szegedi együttes, ahelyett kétgólos hátrányból sikerült egyenlíteni másfél perccel a vége előtt (28-28). Ehhez kellett Mikler 16. védése is. Azonban rendkívül gyorsan betalált Yahia ezután, Garciandia pedig lövést rontott, megpecsételődött a Szeged sorsa. A PSG 29-28-ra megnyerte a találkozót.

Machineseeker Bajnokok Ligája, csoportkör, 12. forduló, Párizs, Stade Pierre de Coubertin. Vezette: Bojan Lah, David Sok (szlovénok)
Paris Saint-Germain—OTP Bank-Pick Szeged 29-28 (14-15)
Paris Saint-Germain: Green – Solé 4/1, Jahja 6, Konan, Peleka 2, Prandi 8, Steins 2. Csere: Syprzak 7/2, Maras, Grébille, L. Karabatic, Gaudin. Vezetőedző: Stefan Madsen.
OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Szilágyi 4/2, Garciandia 4, Gottfridsson, Toto 3, Kukics 4, Frimmel 8. Csere: Thulin (kapus), Mackovsek, Smárason 2, Kalaras 1, Bodó 2, Nikolics. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 5/3, illetve 3/2.
Kiállítás: 2, illetve 8 perc.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

