PIKK Bayerrel és Ambrózyval – Sokkoló mondatok, Zalából buszoztattak ázsiaiakat? + videó

Ambrózy kolléga most sem fogta vissza magát, kijelentette, hogy Bütyöknek, azaz Magyar Péternek valami nagy baja lehet, ami már az agyáig hatolt, és ezt kezeltetni kellene.

Bayer egyszerűen nem érti, hogyan mondhat olyat a Tisza-vezér, hogy Kaposvárra is Zalából utaztattak közmunkásokat és ázsiai embereket.

Ambrózy szerint mindezt „belpestről” megállapítják a balliberáliosok, akik a származással többet foglalkoznak most, mint a kuruc.info.hu fénykorában, ami olyan, mint egy helycserés támadás.

Majd szóba kerültek a „libsi” szociológusok is, itt aztán tombolt a poénok áradata. Tömegbecslés, mint szociológiai tudomány? Számháború és felvételek. Volt erre is válasz bőven.

Bayer kiemelte, hogy a Békemeneten egy ellenzéki plakáthoz sem nyúltak hozzá a résztvevők, ellenben a Magyar Péter rendezvényén vonulók a Fidesz-KDNP-s plakátokat nem hagyták sértetlenül.

Szóba került a változás, mint jó vagy rossz érték, amelyre példát is hoztak a volt jobbikos, Jakab Péter életéből.

Hogy milyen rendszerváltást akarnak a Tisza Párt szimpatizánsai, és ennek mi lehet a visszaütője, ez is részletesen kiderül a Pikkből.