Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Sajnos ehhez Magyar Péter személyes akciói is táptalajul szolgálnak. Az új miniszterelnök nagyképűen, durván és megalázó módon viselkedik a köztársasági elnökkel, a volt kormánytagokkal és úgy általában mindenkivel, aki nem tapsol felállva neki. De a tiszás influenszerek és megmondóemberek is folyamatos offenzívában vannak, úgy viselkednek, mintha még mindig ellenzékből politizálnának, pedig már nem ez a helyzet.
Megszólalt a magát rendszeresen függetlennek mondó Gálvölgyi János is, aki a Népszava évadzáró rendezvényén durván nekiesett Orbánéknak. A Kossuth-díjas színész úgy fogalmazott: ő maga annyira nem hitt a hatalom békés átadásában, hogy a Klubrádió másnapi meghívását sem akarta elfogadni. Attól tartott, lezárják a hidakat, mert lőni fognak. Hogy mire alapozta ezt az érzését azt nem árulta el. Azonban az fölöttébb érdekes, hogy arról nem beszélt Gálvölgyi, hogy legutóbb magyar emberekre a neki fölöttébb kedves Gyurcsány-kormány regnálása során lőttek.
A balliberális színész azonban mondott ennél cifrábbat is. Riporteri kérdésre, ami arra irányult, hogy miben hasonlít a mostani helyzet az 1990-es rendszerváltásra, olyan választ adott, amivel saját magát leplezte le.
Gálvölgyi János szerint ugyanis a két korszak aligha hasonlítható össze. A késői államszocializmus az 1980-as évek végére már kifáradt, fellazult a rendszer, amelyből az átmenet csak kényszeredett volt. A mostani politikai valóságról elmondta: a könnye is kicsordult, amikor az április 12-i parlamenti választás után kilépett az utcára.
Ez bizony beismerés a javából. Gálvölgyi bevallotta, a tényleges, valós rendszerváltásnál nem volt túl boldog, amit meg lehet érteni, hiszen ünnepelt, elismert színésze volt a Kádár-korszaknak. Azonban most, a választás után még a könnye is kicsordult örömében. Végül minden kocka a helyére kerül.
Gálvölgyi művész úr pedig szégyellje magát!
– gondolta magában Felhévizy, és kiment az erkélyre szívni egy kis tiszta levegőt.
Borítókép: Gálvölgyi János (Forrás: YouTube - képernyőkép)
