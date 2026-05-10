Poszt-trauma

Bocsánatkérés(féle) a jobboldali újságírókat listázó Bródy Jánostól

Kinek is kell szégyellnie magát?

Felhévizy Félix avatarja
Felhévizy Félix
felhévizy félixhuth gergelybródy jánosmező gábor 2026. 05. 10. 5:59
A nevek felsorolása mellé, többek közt az alábbi szöveget írta:

[…] Az elmúlt 16 év alatt számos esetben gátlástalanul rágalmaztak és gyaláztak olyan alakok, akik vagy önként vagy megbízásból, de tudatosan hazugságokat terjesztettek rólam és a családomról. Nem kívánom, hogy bocsánatot kérjenek, de remélem, hogy erősen mardossa lelküket a szégyen, amiért alkatrészei voltak egy gonosz és embertelen gépezetnek, ami a központilag vezérelt kormánypárti propaganda volt. Álljon itt a nevük, akiket megjegyeztem, és szégyelljék magukat azok is, akiket már elfelejtettem, (bár az internet nem felejt). […]

Nincs azzal semmi baj, hogy a művész úr éles bírálatot fogalmazott meg, sőt azzal sem, hogy melyik politikai irányzat feltétlen híve. Azzal azonban már van probléma, hogy azt írta, rágalmazták, gyalázták őt ezek az újságírók.

Felhévizy Félix visszautasítja ezt a vádat. A hírlapíró soha nem gyalázta Bródy Jánost, még csak trágár, dehonesztáló kifejezéseket sem használt vele vagy művészetével kapcsolatban. 

Bródyról a legtöbb esetben a pályatársak véleményei és történészi kutatások eredményei voltak felemlegetve. Lehet, hogy ezek nem vetettek jó fényt rá, de ez nem az újságírók hibája.

Azonban, ha és amennyiben, példaként az alább felsorolt korábbi cikkekben leírtak nem felelnek meg a valóságnak, akkor Felhévizy Félix bocsánatot kér Bródy Jánostól:

  • Huth Gergely a Magyar Nemzetben jegyzett  publijában, Mező Gábor A kultúra megszállása című nagyszerű könyvéről értekezve a következőket írta Bródyról: 

„Korántsem volt olyan ártatlan, ügyefogyott káder, hiszen szakszervezeti vezetőként az 1981-es tatai rocktanácson Aczél György kultuszminiszter embereitől lényegében Nagy Feró és az »elhajló« rockzenészek betiltását követelte. Ami nem meglepő, hiszen a nagy hivatásos lázadó akkoriban Koncz Zsuzsával és Zoránnal az Országos Béketanácsban és KISZ-rendezvényeken tüsténkedett.”

  • Most pedig robbant az igazi bomba: Bródy János felesége is erősíti Juhász Péter csapatát az V. kerületben, Bródyné Farkas Anita az 1. választókerületben indul képviselőjelöltként – szúrta ki a 24.hu. 
  • Az SZDSZ-hez ezer szállal kötődő Bródy.
  • Bródy mostanában partizánakcióba kezdett a Facebookon. Különböző, jobboldalhoz köthető bejegyzések alá, random módon odateszi kommentként az egyik zeneszámának YouTube-linkjét. Legutóbb Orbán Viktor egyik posztjánál tűnt ez fel, de rendszeresen előfordul számos más bejegyzésnél is.

De, ha ezek a dolgok mégis megfelnek a valóságnak, akkor engedtessék meg, hogy Félix ne szégyellje magát. Akkor sokkal inkább a rémisztő módon, a neki nem tetsző dolgokat író újságírókat, a pártállami időket idézve listázó zenésznek van szégyenkezni valója – gondolta magában Felhévizy és ismét feltette a lemezjátszójára a P. Mobil Kutyából szalonna című albumát.

Borítókép: Bródy János (Forrás: Facebook/Bródy János)

