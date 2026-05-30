Súlyos buszbaleset Pécs közelében, huszonöt gyermek ült a járművön

A már-már leírt magyar sportolónő újra csúcsformában, az európai trónt ostromolja

Kozák Luca 12.66 másodperces országos csúccsal győzött 100 méter gáton a bydgoszczi Gold Tour-versenyen. A 2022-es Eb-ezüstérmes magyar atléta idei formája egészen kivételes: ezzel az eredménnyel már második az európai ranglistán, ami igazán biztató a 2026-os atlétikai Európa-bajnokság előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 9:02
Kozák Lucát is meglepte a remek eredmény Forrás: Facebook/Kozák Luca
Idén szinte minden versenyén csúcsot dönt

A mostani rekord nem előzmények nélküli. Kozák Luca idei szezonja eddig egészen különleges, sorra írja át az egyéni legjobb eredményeit, sőt az országos rekordokat is.

  • 60 méteres síkfutásban 7.30 másodperccel javította meg egyéni legjobbját;
  • 60 méter gáton 7.88 másodperccel országos csúcsot futott;
  • a 4×100 méteres váltó tagjaként 43.32 másodperces magyar rekordot ért el;
  • 100 méter gáton 12.66 másodperccel megdöntötte saját országos csúcsát.

Ez idén már a negyedik egyéni legjobbja, illetve a harmadik országos csúcsa, ami önmagában is jelzi: Kozák Luca élete egyik legjobb időszakát éli. Ha ezt a formát át tudja menteni a nyárra, akkor az Európa-bajnokságon ismét reális cél lehet számára az éremért való harc.

Halász Bence továbbra sem dob 80 méter alatt

A magyar atlétika másik nagy reménysége, Halász Bence is biztató formát mutat. A kalapácsvető Bergenben 80.59 méterig jutott, amivel ezúttal második lett a francia Yann Chaussinand mögött, aki 81.07-tel nyert. Halász idei sorozata azonban továbbra is figyelemre méltó: Nyíregyházán 80.66-ot, Nicosiában 80.31-et, Szombathelyen 80.54-et, most pedig 80.59-et dobott. Vagyis a Dobó SE versenyzője tartja magát ahhoz, hogy ebben az idényben nem megy 80 méter alá. Ez a stabilitás kifejezetten jó jel a nagy nyári világversenyek előtt.

Kozák Luca nagy futása:


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

