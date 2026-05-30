A már-már leírt magyar sportolónő újra csúcsformában, az európai trónt ostromolja

Idén szinte minden versenyén csúcsot dönt

A mostani rekord nem előzmények nélküli. Kozák Luca idei szezonja eddig egészen különleges, sorra írja át az egyéni legjobb eredményeit, sőt az országos rekordokat is.

60 méteres síkfutásban 7.30 másodperccel javította meg egyéni legjobbját;

60 méter gáton 7.88 másodperccel országos csúcsot futott;

a 4×100 méteres váltó tagjaként 43.32 másodperces magyar rekordot ért el;

100 méter gáton 12.66 másodperccel megdöntötte saját országos csúcsát.

Ez idén már a negyedik egyéni legjobbja, illetve a harmadik országos csúcsa, ami önmagában is jelzi: Kozák Luca élete egyik legjobb időszakát éli. Ha ezt a formát át tudja menteni a nyárra, akkor az Európa-bajnokságon ismét reális cél lehet számára az éremért való harc.

Halász Bence továbbra sem dob 80 méter alatt

A magyar atlétika másik nagy reménysége, Halász Bence is biztató formát mutat. A kalapácsvető Bergenben 80.59 méterig jutott, amivel ezúttal második lett a francia Yann Chaussinand mögött, aki 81.07-tel nyert. Halász idei sorozata azonban továbbra is figyelemre méltó: Nyíregyházán 80.66-ot, Nicosiában 80.31-et, Szombathelyen 80.54-et, most pedig 80.59-et dobott. Vagyis a Dobó SE versenyzője tartja magát ahhoz, hogy ebben az idényben nem megy 80 méter alá. Ez a stabilitás kifejezetten jó jel a nagy nyári világversenyek előtt.

