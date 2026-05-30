A már-már leírt magyar sportolónő újra csúcsformában, az európai trónt ostromolja

Idén szinte minden versenyén csúcsot dönt
A mostani rekord nem előzmények nélküli. Kozák Luca idei szezonja eddig egészen különleges, sorra írja át az egyéni legjobb eredményeit, sőt az országos rekordokat is.
- 60 méteres síkfutásban 7.30 másodperccel javította meg egyéni legjobbját;
- 60 méter gáton 7.88 másodperccel országos csúcsot futott;
- a 4×100 méteres váltó tagjaként 43.32 másodperces magyar rekordot ért el;
- 100 méter gáton 12.66 másodperccel megdöntötte saját országos csúcsát.
Ez idén már a negyedik egyéni legjobbja, illetve a harmadik országos csúcsa, ami önmagában is jelzi: Kozák Luca élete egyik legjobb időszakát éli. Ha ezt a formát át tudja menteni a nyárra, akkor az Európa-bajnokságon ismét reális cél lehet számára az éremért való harc.
Halász Bence továbbra sem dob 80 méter alatt
A magyar atlétika másik nagy reménysége, Halász Bence is biztató formát mutat. A kalapácsvető Bergenben 80.59 méterig jutott, amivel ezúttal második lett a francia Yann Chaussinand mögött, aki 81.07-tel nyert. Halász idei sorozata azonban továbbra is figyelemre méltó: Nyíregyházán 80.66-ot, Nicosiában 80.31-et, Szombathelyen 80.54-et, most pedig 80.59-et dobott. Vagyis a Dobó SE versenyzője tartja magát ahhoz, hogy ebben az idényben nem megy 80 méter alá. Ez a stabilitás kifejezetten jó jel a nagy nyári világversenyek előtt.
