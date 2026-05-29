egészségügyi minisztériumkormánytisza párttakács pétermagyar orvosi kamara

Kórházbezárások: megkezdődött az érzékenyítés

Megkongatta a vészharangot a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke, szerinte kórházbezárásokra van szükség. A hír annak fényében kiemelt jelentőségű, hogy a kamara vezetéséből került miniszteri pozícióba Hegedűs Zsolt, míg a politikai államtitkára Svéd Tamás, a MOK eddigi főtitkára lett, aki már korábban is a kórházbezárások szükségessége mellett érvelt.

Máté Patrik
2026. 05. 29. 5:12
Gyakori volt a helycsere az egészségügyi tárca élén

Érdemes felidézni, hogy a Gyurcsány-korszak kórházbezárásait elindító Molnár Lajos kevesebb, mint egy évvel a kinevezése után megbukott. Ugyanis 2007-ben lemondott az egészségügyi miniszteri posztról, miután összekülönbözött Gyurcsánnyal a több-biztosítós modell bevezetésén. 

De hagyományosan fogyóeszközök voltak a szocialista-liberális kormányzás időszakban az egészségügyi miniszterek.

Molnár után egy évig Horváth Ágnes töltötte be a pozíciót, amiből Gyurcsány a 2008-as szociális népszavazáson elszenvedett vereség után mentette fel. Emlékezetes, hogy az ellenzékben lévő Fidesz a vizitdíj és kórházi napidíj (illetve a tandíj) megszüntetése ügyében kezdeményezett népszavazást, amin a magyarok nagy többségben támogatták a kezdeményezésüket. Horváth Ágnes után a ciklusból hátralévő két évben Székely Tamás volt az egészségügyi miniszter Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon kormányában is.

A 2002–2006 közötti kormányzati ciklusban szintén három egészségügyi minisztert fogyasztott el az akkori balos kormány. Először Csehák Judit állt a tárca élén, aki alig több mint egy év után bedobta a törülközőt. Az akkori sajtóhírek szerint a döntés mögött az egészségügyet érintő forráscsökkentés állt. Csehákot követte Kökény Mihály a poszton, de egy év után kikerült a kormányból, amikor Medgyessy Pétert Gyurcsány Ferenc váltotta a miniszteri poszton. Végül Rácz Jenő fejezte be a ciklust a tárca élén.

Elfogyhat a levegő Hegedűs körül is

Természetesen nem lehet a korábbi egészségügyi miniszterek munkájából kiindulva messzemenő következtetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy vajon mennyire lehet stabil Hegedűs Zsolt pozíciója a Tisza-kormányon belül. Azonban a hivatali elődök példái intő jelek lehetnek a mindenkori miniszter számára, hogy az egészségügyben a radikális kormányzati döntések (például korházbezárások) vagy éppen a forráshiány könnyen vezethetnek személyi változásokhoz.

Korábban Magyar Péter bejelentette, hogy a kormányban négy tárcavezetőnek, köztük az egészségügyi miniszternek vétójoga lesz. A miniszterelnök érvelése szerint az a négy tárcavezető kapott vétójogot, amelyek előtt a legnagyobb feladat áll. Látszólag ez stabilizálhatja Hegedűs pozícióját, azonban a bejelentés után Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy vélekedett lapunknak a vétójogról, hogy az

egyelőre nem tűnik többnek egy hangzatos politikai intézkedésnél.

Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

