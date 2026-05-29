Meglepő fordulat Ausztriában

A felmérés szerint továbbra is a Szociáldemokrata Párt a legerősebb támogatottságú 35,6 százalékkal, míg a Zöldek 15,2 százalékot értek el. A Néppárt támogatottsága 11 százalék, a liberális NEOS-é pedig 7,2 százalék.

Az ok: az integráció hiánya

A kutatók szerint sok dolgozó és integrálódott migráns kritikusan tekint az újabb bevándorlási hullámokra és a gyenge integrációra, ezért fordulnak egyre többen a jobboldal felé.

Egy másik kutatás arra is rámutatott, hogy a bevándorló közösségeken belül is erősödnek az ellentétek. A felmérés szerint több migránscsoport elutasítóan viszonyul a frissen érkező szíriai és afgán bevándorlókhoz.

A kutatók szerint az ellentétek már nemcsak az osztrák többségi társadalom és a bevándorlók között húzódnak, hanem magukon a migránsközösségeken belül is.

Emberek sétálnak a Favoritenstrassén Bécs 10. kerületében, Favoritenben (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

A migránsok már egymást is elutasítják

Hasonló következtetésre jutott egy másik kutatás is, amelyet a bécsi városvezetés megbízásából készített egy szociológus.

A vizsgálat szerint a bevándorló közösségek korántsem alkotnak egységes tömböt, és erős előítéletek figyelhetők meg az egyes csoportok között.

A kutatás alapján a szerb származású fiatalok például átlag feletti mértékben utasítják el az afgán és szíriai bevándorlókat. Emellett a muszlim fiatalok 30–31 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy már most is túl sok muszlim él Ausztriában.