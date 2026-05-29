Meglepő fordulat Ausztriában

Egy friss kutatás szerint már minden ötödik fiatal migráns az Osztrák Szabadságpártban látja saját érdekeinek képviselőjét, miközben a bevándorló közösségeken belül is erősödnek az ellentétek.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 05. 29. 17:33
Migránsok az utcán Bécsben Fotó: Alex Halada Forrás: APA/AFP
A Bernhard Heinzlmaier ifjúságkutató által készített felmérés szerint a 16 és 29 év közötti migráns hátterű fiatalok húsz százaléka úgy érzi, hogy leginkább az FPÖ képviseli az érdekeit. Az ezerfős mintán végzett kutatás alapján ezzel a Szabadságpárt a második legerősebb politikai erő ebben a társadalmi csoportban.

A felmérés szerint továbbra is a Szociáldemokrata Párt a legerősebb támogatottságú 35,6 százalékkal, míg a Zöldek 15,2 százalékot értek el. A Néppárt támogatottsága 11 százalék, a liberális NEOS-é pedig 7,2 százalék.

Az ok: az integráció hiánya

A kutatók szerint sok dolgozó és integrálódott migráns kritikusan tekint az újabb bevándorlási hullámokra és a gyenge integrációra, ezért fordulnak egyre többen a jobboldal felé.

Egy másik kutatás arra is rámutatott, hogy a bevándorló közösségeken belül is erősödnek az ellentétek. A felmérés szerint több migránscsoport elutasítóan viszonyul a frissen érkező szíriai és afgán bevándorlókhoz.

A kutatók szerint az ellentétek már nemcsak az osztrák többségi társadalom és a bevándorlók között húzódnak, hanem magukon a migránsközösségeken belül is.

Emberek sétálnak a Favoritenstrassén Bécs 10. kerületében, Favoritenben (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)

A migránsok már egymást is elutasítják

Hasonló következtetésre jutott egy másik kutatás is, amelyet a bécsi városvezetés megbízásából készített egy szociológus. 

A vizsgálat szerint a bevándorló közösségek korántsem alkotnak egységes tömböt, és erős előítéletek figyelhetők meg az egyes csoportok között.

A kutatás alapján a szerb származású fiatalok például átlag feletti mértékben utasítják el az afgán és szíriai bevándorlókat. Emellett a muszlim fiatalok 30–31 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy már most is túl sok muszlim él Ausztriában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
