Ausztria kormánya migrációs szigorításra készül

Az osztrák koalíciós kormány egy olyan törvény bevezetéséről vitázik, amely büntetés terhe mellett kötelezné a migránsokat az integrációs kötelezettségek teljesítésére. Claudia Bauer, Ausztria ÖVP-s integrációs minisztere azt nyilatkozta, hogy minisztériuma véglegesítette a törvénytervezetet, és február végén benyújtotta azt kormánypárti kollégáinak – írja a Brussels Signalra hivatkozva az Origo.

Az új, az integrációs kötelezettségekről szóló törvény akár ötezer eurós bírságot is bevezetne azokkal a menedékkérőkkel szemben, akik nem tartják be az állam által előírt integrációs intézkedéseket. Ezek az intézkedések magukban foglalják a kötelező integrációs tanácsadási üléseket és a bevándorló foglalkoztatási potenciáljának felmérését. A menedékkérőknek alá kell írniuk egy úgynevezett értékchartát is, amelyben ígéretet tesznek az osztrák törvények, a nemek egyenlősége, a világi állam és az osztrák együttélés egyéb általános elveinek tiszteletben tartására.

Az új törvény megbírságolná azokat a menekülteket, akik megtagadják a charta aláírását, és akkor is pénzbírságot szabnak majd ki, ha a menedékkérők nem mennek el az integrációs órákra vagy a német nyelvórákra.

Végül az egyéni integrációs kötelezettségek teljesítésének elmulasztása a szociális ellátások csökkentésével is összefüggésbe hozható lesz. Ez azonban csak akkor lesz érvényes, ha a kormánykoalíció megállapodott egy új, 2027-ben hatályba lépő szociális törvényben.

Bauer arra kérte pártja koalíciós partnereit – a Szociáldemokrata Pártot (SPÖ) és a kis liberális Neos Pártot –, hogy mielőbb állapodjanak meg a törvénytervezetben. Bauer az OÖN újságnak azt nyilatkozta, hogy kötelezővé kell tenni az integrációt. Mint mondta:

Az integráció önkéntes megközelítése látványosan kudarcot vallott. Ha figyelembe vesszük, hogy 48 ezer menekült van regisztrálva munkanélküliként, és hogy tavaly több mint 13 ezer német nyelvi és integrációs órát hagytak abba indoklás nélkül, egyértelmű, hogy nagyobb elszámoltathatóságra és nagyobb nyomásgyakorlásra van szükségünk.

Pártja koalíciós partnerei ugyanakkor nem ennyire elhivatottak a szigorítás mellett. A Der Standard című újság arról számolt be , hogy az SPÖ nem volt hajlandó jóváhagyni a törvényt a jelenlegi formájában. Baloldali nem kormányzati szervezetek szintén bírálták a menekültekre kiszabható bírságok bevezetését. Végső soron az ÖVP azon tervei, hogy a törvény és a rend pártjaként jelenjen meg, ismét áldozatul eshetnek választott koalíciós partnere, az SPÖ menekültpárti álláspontjának – írja a Brussels Signal.