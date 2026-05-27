Második nap: Magyar Péter megint egyszemélyes műsort csinált a parlamenti ülésből

A miniszterelnök azt ígérte, hogy megvédik a stratégiai ágazatokat

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője napirend előtt arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kérdés, hogy a Tisza mihez akar kezdeni az állami vagyonnal. Többek között az energiaszektorral, a bankszektorral, valamint a telekommunikációval, aminek kapcsán megjegyezte, hogy az állami vagyon növelése indokolt. Majd Apáti azt kérdezte, hogy tervezik-e ezekben a szektorokban az állami vagyon értékesítését. Emellett azt javasolta, hogy vezessenek be egy négyötödös szabályt, hogy csak ezzel a parlament döntéssel lehessen állami vagyont értékesíteni. De a lakossági és vállalkozói energiaárakról is érdeklődött a kormánytól a Mi Hazánk politikusa.

A kormány részéről Magyar Péter először sajnálatát fejezte ki, hogy nem áll rendelkezésére korlátlan időkeret a válaszadáshoz. Ezután a miniszterelnök az állami vagyon kapcsán jelezte: a Tisza-kormány egyetért azzal, hogy a stratégiai vagyonnak állami kézben kell maradnia. Majd menetrend szerint az elmúlt tizenhat évre visszamutogatva arról beszélt, hogy elkótyavetyélték az állami vagyont. Ígérete szerint a kormány nem tervezi sem a Molban, sem az MVM-ben meglévő tulajdonrész értékesítését.

A lakossági és vállalkozói energiaárak kapcsán a miniszterelnök csak a leköszönt Fidesz-kormány kritizálásával foglalatoskodott. A keddi ülésnaphoz hasonlóan ismét Orbán Viktorral volt elfoglalva.

Rendkívül rövid választ adott saját képviselőjének Magyar Péter

A Tisza részéről Molnár Zoltán napirend előtt ugyancsak a leköszönt Fidesz-kormányt támadta. A kormánypárti politikus szerint a koncessziós szerződések felülvizsgálata nem politikai bosszú, hanem nemzeti kötelesség. Magyar Péter magához képest szokatlanul rövid válaszában csak annyit mondott, hogy értik a feladatot és teljesíteni fogják.

