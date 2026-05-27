Magyar Péterminiszterelnökorbán viktorországgyűlés

Második nap: Magyar Péter megint egyszemélyes műsort csinált a parlamenti ülésből

Napirend előtti felszólalásokkal folytatódott szerdán a munka az Országgyűlésben. Az ellenzék többek között a keresztény kultúra védelméről, a gazdaság állapotáról és a stratégiai ágazatok jövőjéről is kérdéseket intézett a kormányhoz. Figyelemre méltó módon Magyar Péter miniszterelnök mindegyik esetben magához vonta a válaszadás jogát az adott területért felelős minisztertől.

Máté Patrik
2026. 05. 27. 10:11
Országgyűlés ülése
Fotó: Balogh Dávid
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy megvédik a stratégiai ágazatokat

Apáti István, a Mi Hazánk képviselője napirend előtt arról beszélt, hogy nemzetbiztonsági kérdés, hogy a Tisza mihez akar kezdeni az állami vagyonnal. Többek között az energiaszektorral, a bankszektorral, valamint a telekommunikációval, aminek kapcsán megjegyezte, hogy az állami vagyon növelése indokolt. Majd Apáti azt kérdezte, hogy tervezik-e ezekben a szektorokban az állami vagyon értékesítését. Emellett azt javasolta, hogy vezessenek be egy négyötödös szabályt, hogy csak ezzel a parlament döntéssel lehessen állami vagyont értékesíteni. De a lakossági és vállalkozói energiaárakról is érdeklődött a kormánytól a Mi Hazánk politikusa.

A kormány részéről Magyar Péter először sajnálatát fejezte ki, hogy nem áll rendelkezésére korlátlan időkeret a válaszadáshoz. Ezután a miniszterelnök az állami vagyon kapcsán jelezte: a Tisza-kormány egyetért azzal, hogy a stratégiai vagyonnak állami kézben kell maradnia. Majd menetrend szerint az elmúlt tizenhat évre visszamutogatva arról beszélt, hogy elkótyavetyélték az állami vagyont. Ígérete szerint a kormány nem tervezi sem a Molban, sem az MVM-ben meglévő tulajdonrész értékesítését.

A lakossági és vállalkozói energiaárak kapcsán a miniszterelnök csak a leköszönt Fidesz-kormány kritizálásával foglalatoskodott. A keddi ülésnaphoz hasonlóan ismét Orbán Viktorral volt elfoglalva.

Rendkívül rövid választ adott saját képviselőjének Magyar Péter

A Tisza részéről Molnár Zoltán napirend előtt ugyancsak a leköszönt Fidesz-kormányt támadta. A kormánypárti politikus szerint a koncessziós szerződések felülvizsgálata nem politikai bosszú, hanem nemzeti kötelesség. Magyar Péter magához képest szokatlanul rövid válaszában csak annyit mondott, hogy értik a feladatot és teljesíteni fogják.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Polyák Attila)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu