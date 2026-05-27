Putyin lépése után eluralkodott a pánik Ukrajnában

Putyin megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter a hét elején hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen és azt tanácsolták az Egyesült Államoknak, valamint a Kijevben képviselettel rendelkező többi országnak, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetüknek, illetve állampolgáraiknak evakuálásáról az ukrán fővárosból.

Szibiha ezt követően személyesen hívott meg hetven diplomáciai képviselet-vezetőt olyan helyszínekre, amelyeket orosz rakétacsapások értek. A diplomaták saját szemükkel láthatták a civil célpontok elleni támadások következményeit, ugyanakkor azt is, hogy az ukrán szolgálatok milyen gyorsan képesek helyreállítani a károkat.

Szibiha példaként említette, hogy egy megtámadott metróállomás kevesebb mint egy nappal a rakétacsapás után újra működött.

Ukrajna elutasítja az orosz nyomásgyakorlást

Az ukrán külügyminiszter közölte: jelenleg is egyeztet a nyugati partnerekkel, hogy ne engedjenek az orosz nyomásgyakorlásnak.

Ukrajnában sokan attól tartanak, hogy a diplomaták esetleges távozása rendkívül rossz üzenetet küldene az országnak. Ivanna Klimpus-Zincadze volt európai integrációs miniszter emlékeztetett arra, hogy a 2022-es orosz invázió kezdetén számos nyugati nagykövetség elhagyta Kijevet.

Mint fogalmazott: az ukrán társadalomban akkor erősödött fel az érzés, hogy magukra maradtak a veszéllyel szemben. Szerinte most különösen fontos lenne, hogy a nyugati országok ne ismételjék meg akkori lépéseiket.

Pszichológiai hadviselés

Az ukrán elemzők többsége pszichológiai hadviselésként értékeli a Kreml fenyegetéseit. Ihor Rejterovics politológus szerint Oroszország célja a pánikkeltés és a bizonytalanság erősítése Ukrajnában.

A szakértő úgy véli, a fenyegetések arra utalnak, hogy Oroszország helyzete romlik a fronton. Emellett problémát okoznak az ukrán hadsereg mélységi csapásai is, amelyek stratégiai fontosságú célpontokat érnek orosz területen. Több ukrán kommentátor szerint Putyin kijelentései akár háborús bűncselekmények előrevetítésének is tekinthetők, mivel a diplomáciai képviseletek nem számítanak legitim katonai célpontnak. A nemzetközi jog emellett tiltja a civil lakosság megfélemlítését célzó akciókat is.

Ukrajnában pozitív jelként értékelik, hogy több európai uniós ország már jelezte: nem kíván engedni az orosz fenyegetéseknek. Az elemzők szerint ez az Egyesült Államokra is nyomást gyakorolhat, mivel Donald Trump amerikai elnök számára politikailag kockázatos lenne olyan döntést hozni, amely gyengeségként értelmezhető Moszkvával szemben.