Az orosz tárcavezető a tájékoztatás értelmében emlékeztetett az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államok javaslatára tavaly augusztusban Anchorage-ben a legmagasabb szinten elért orosz-amerikai megállapodásokra. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az európai elit és a „kijevi rezsim" erőszakos törekvései szerinte aláássák az említett megállapodásokat, amelyek megnyitották az érdekek egyensúlyán alapuló, tartós és hosszú távú rendezéshez vezető utat.

Hétfőn korábban az orosz külügyminisztérium figyelmeztetett, hogy a hadsereg következetesen célba veszi a döntéshozó központokat és a parancsnoki állásokat az ukrán fegyveres erők civilek elleni támadásaira válaszul.

A legitim célpontok közé tartoznak majd azok a védelmi ipari létesítmények is, amelyeket Kijev közösen használ a NATO szakértőivel, akik az alkatrészek szállításáért, a hírszerzésért és a célpontok lebonyolításáért felelősek.

Május 22-én éjjel az ukrán fegyveres erők drónjai csapást mértek egy sztarobilszki főiskolai kollégiumra, amelyben 86 diák lakott. Ez az épület összeomlásához vezetett.