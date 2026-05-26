orosz-ukrán háborúSzergej Lavrov orosz külügyminiszterháború

Lavrov drámai figyelmeztetést küldött a nyugatiaknak: távozzanak Kijevből

Az orosz külügyminiszter tájékoztatta Marco Rubiót az ukrán katonai célpontok és döntéshozatali központok ellen készülő csapásokról. Szergej Lavrov szerint az európai elit és a „kijevi rezsim" erőszakos törekvései aláássák a megállapodásokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 7:21
Orosz-ukrán háború borzalmai (Fotó: AFP)
Az orosz tárcavezető a tájékoztatás értelmében emlékeztetett az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államok javaslatára tavaly augusztusban Anchorage-ben a legmagasabb szinten elért orosz-amerikai megállapodásokra. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az európai elit és a „kijevi rezsim" erőszakos törekvései szerinte aláássák az említett megállapodásokat, amelyek megnyitották az érdekek egyensúlyán alapuló, tartós és hosszú távú rendezéshez vezető utat.

Hétfőn korábban az orosz külügyminisztérium figyelmeztetett, hogy a hadsereg következetesen célba veszi a döntéshozó központokat és a parancsnoki állásokat az ukrán fegyveres erők civilek elleni támadásaira válaszul. 

A legitim célpontok közé tartoznak majd azok a védelmi ipari létesítmények is, amelyeket Kijev közösen használ a NATO szakértőivel, akik az alkatrészek szállításáért, a hírszerzésért és a célpontok lebonyolításáért felelősek.

Május 22-én éjjel az ukrán fegyveres erők drónjai csapást mértek egy sztarobilszki főiskolai kollégiumra, amelyben 86 diák lakott. Ez az épület összeomlásához vezetett. 

Huszonegy diák meghalt és 44 másik megsérült.

A két külügyminiszter véleménycserét folytatott a Hormuzi-szoros válságának leküzdésére irányuló diplomáciai kezdeményezésekről, valamint a Kuba körül kialakult helyzetről. A felek megerősítették, hogy a köztük fennálló nézeteltérések ellenére elkötelezettek az iránt, hogy fokozzák az erőfeszítéseket az orosz és az amerikai diplomáciai képviseletek működési feltételeinek normalizálására egymás területén.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
