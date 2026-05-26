Piros lapott kapott a lengyelektől a Magyar Péterrel parádézó Donald Tusk

Leváltották a lengyelországi Krakkó polgármesterét a hivatalos népszavazási eredmények szerint. Donald Tusk emberét elsöpörte a népharag. A lengyel miniszterelnöknek nagyon rosszkor jött a botlás a hamarosan esedékes választások előtt. Magyar Péter szövetségese és pártja hatalmas pofont kapott az emberektől.

2026. 05. 26. 6:31
Donald Tusk lengyel és Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Wladyslaw Teofil Bartoszewski külügyminiszter-helyettes, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt politikusa a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban viszont úgy látta: a krakkói népszavazásnak csak a helyi önkormányzat szintjén van jelentősége, a krakkóiak „csupán egy polgármester rossz, átgondolatlan döntései ellen emeltek hangot".

Magyar Péter Donald Tusk útját követné

Mint arról beszámoltunk, a minap a magyar miniszterelnök Lengyelországban tárgyalt. Magyar Péter a lengyel–magyar kapcsolatok újraépítésére törekedett. Donald Tusk kormányra kerülése óta ugyanis hűvösebbé vált a két ország viszonya. Emellett Lengyelország tapasztalatai az uniós források megszerzésében is fontosak lehetnek Magyarország számára szerinte.  

A miniszterelnök szerint Magyarország szeretne tanulni a lengyel tapasztalatokból, különösen az uniós források felhasználása, az infrastruktúra-fejlesztések és az energetikai beruházások területén. Példaként említette a Krakkó és Varsó közötti vasútvonal fejlesztését, amelyet a látogatás során személyesen is megtekintettek. 

Úgy véli, Lengyelország az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, és több területen is követendő példát mutathat Magyarország számára.

A Magyar Péter által dicsőített Donald Tusk ellen azonban hatalmas a népharag Lengyelországban. Jelentős tömeg gyűlt össze ugyanis Varsóban, hogy tiltakozzanak a lengyel kormány intézkedései ellen. 

A lengyel főváros utcáit elárasztották a tüntetők, a tömeg Donald Tusk távozását követelte.

 A lengyel miniszterelnököt láthatóan hidegen hagyta a tiltakozás, és Magyar Péter társaságában inkább Gdanskba utazott.


 

