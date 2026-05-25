Putyin: Az orosz hadsereg a külföldön őrizetbe vett állampolgárok védelmében is bevethető

A törvény értelmében a hadsereg olyan esetekben vethető be, amikor orosz állampolgárokat külföldi bíróságok döntése alapján letartóztatnak, fogva tartanak vagy büntetőeljárás alá vonnak.

A szabályozás azokra a nemzetközi eljárásokra vonatkozik, amelyekben Oroszország nem részes fél, illetve amelyek nem ENSZ Biztonsági Tanácsi határozaton vagy Moszkva nemzetközi szerződésein alapulnak.

A módosításokat még márciusban nyújtotta be az orosz kormány az Állami Dumának. A törvényjavaslatot az alsóház és a Föderációs Tanács is jóváhagyta, mielőtt Putyin aláírta volna.

Andrej Kartapolov, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke korábban azzal indokolta a módosítás szükségességét, hogy el kell kerülni az olyan helyzeteket, mint Alekszandr Butjagin orosz régész lengyelországi letartóztatása. A régész később egy fogolycsere keretében térhetett vissza Oroszországba.

A törvény azt is lehetővé teszi, hogy az orosz állami szervek saját hatáskörükön belül további intézkedéseket hozzanak az érintett állampolgárok védelmére. A módosítások a kihirdetést követő tizedik napon lépnek hatályba.

Eközben az orosz külügyminisztérium közlése szerint Szergej Lavrov telefonon tájékoztatta Marco Rubiót arról, hogy Moszkva továbbra is rendszeres csapásokat tervez az ukrán katonai célpontok és döntéshozatali központok ellen. Az orosz fél szerint ezek válaszlépések az Ukrajna által végrehajtott „terrorcselekményekre” – derül ki a Reuters cikkéből.

Lavrov emellett arra figyelmeztette az Egyesült Államokat és a Kijevben jelen lévő országokat, hogy gondoskodjanak diplomatáik és állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból.

A felek a beszélgetés során a Hormuzi-szoros válságáról, Kuba helyzetéről, valamint az orosz–amerikai diplomáciai kapcsolatok normalizálásáról is egyeztettek.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök