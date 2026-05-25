Marquinhos után a Ferencváros játékmesterét is elcsábította a csúnyán lelépett edző
Sajtóhírek szerint eldőlt, hogy Mohamed Abu Fani elhagyja a Ferencvárost, és a Crvezna zvezda játékosa lesz. A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics edzette szerb bajnok és kupagyőztes megállapodott a 28 éves izraeli középpályással. A magyar csapat átigazolási díj ellenében mondhat le kulcsjátékosáról, aki már tavaly nyáron is távozni szeretett volna. Abu Fani játékjogát 3 millió euróra becsüli a Transfermarkt.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
