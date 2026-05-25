FerencvárosAbu FaniDejan Sztankovicsátigazolás

Marquinhos után a Ferencváros játékmesterét is elcsábította a csúnyán lelépett edző

Sajtóhírek szerint eldőlt, hogy Mohamed Abu Fani elhagyja a Ferencvárost, és a Crvezna zvezda játékosa lesz. A Fradi korábbi edzője, Dejan Sztankovics edzette szerb bajnok és kupagyőztes megállapodott a 28 éves izraeli középpályással. A magyar csapat átigazolási díj ellenében mondhat le kulcsjátékosáról, aki már tavaly nyáron is távozni szeretett volna. Abu Fani játékjogát 3 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

2026. 05. 25. 21:49
Abu Fani FK Crvena Zvezda (Red Star) coach Dejan Stankovic celebrates with the Serbian SuperLiga and Serbian Cup trophies at the Rajko Mitic Stadium in Belgrade on May 22, 2026, before their SuperLiga match against OFK Belgrade. (Photo by Pedja Milosavlje
Dejan Sztankovics Marquinhos után Abu Fanit is elvinné a Ferencvárosból Fotó: PEDJA MILOSAVLJEVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekbotrány

Nemzeti Turkálda

Lázár Emese avatarja

Végre nincs unalmas kormányzás, csak permanens turkálás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.