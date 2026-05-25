Magyarország három gólt szerzett az olimpiai és világbajnok ellen a vb-n

A magyar jégkorong-válogatott 7-3-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a világbajnokság A csoportjának 6. fordulójában. Majoross Gergely a bennmaradását már korábban biztosító csapatára nagy nyomást helyezett a címvédő, amely gyenge rajtja miatt küzd a negyeddöntőbe jutásért. Az első és a második harmadban is kétszer mattolták Vay Ádámot, de Erdély Csanád jóvoltából a becsületgólt megszerezte Magyarország, amely még kétszer betalált a záró felvonásban is. Kedden Lettország ellen zárja vb-szereplését a magyar jégkorong-válogatott.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 25. 19:01
A Majoross Gergely vezette magyar jégkorong-válogatott komoly erőfelmérőn esett át
A Majoross Gergely vezette magyar jégkorong-válogatott komoly erőfelmérőn esett át Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
Háromszor ünnepelhetett a magyar válogatott. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Újabb magyar gólok

Az utolsó felvonásban megint megoldhatatlan feladat elé állították az ellentámadásukkal a magyarok az ellenfelet. Hári János passzából Horváth Milán lépett meg a bal oldalon, lövésszerű beadásába Erdély Csanád tette bele az ütőjét, s szerezte meg közelről a második gólunkat (2-5). És még nem volt vége! 

A magyar jégkorong-válogatott ragaszkodik a hármas számhoz: sorozatban harmadszor lesz ott az elit világbajnokságon, s hármat lőtt az olimpiai és világbajnoknak!

Hat perccel a vége előtt egy újabb kontraakciót fejeztek be góllal a fiúk, Sebők, majd Terbócs volt a korong útja, s a hátvéd, Tornyai Gábor lövése egy amerikain felpattanva utat talált a hálóba (3-5). Innentől kezdve kockáztatott Majoross Gergely, lehozta a kapust, de eladott korongunkból üres kapus gólt kaptunk (3-6). Az a húzása viszont bejött szövetségi kapitányunknak, hogy videóellenőrzést kért egy újabb amerikai találatnál, amit érvénytelenítettek is. Az utolsó percben viszont nem volt mit tenni, Max Plante közelről beállította a végeredményt.

A magyar jégkorong-válogatott 7-3-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól a világbajnokság A csoportjának 6. fordulójában. Magyarország kedden Lettország ellen, újabb tét nélküli mérkőzésen zárja vb-szereplését.

