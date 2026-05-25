Csaknem száz embert menekítettek ki egy szlovéniai lakóházból

A beszámolók alapján a Pohorska utcai lakásban egy részben kiürült gázpalackot is találtak. A hatóságok azonnal biztosították a lakást, lekapcsolták az áramellátást, majd kiszellőztették az egész épületet.
A tűzoltók a beavatkozás után méréseket végeztek, de további veszélyes gázkoncentrációt már nem mutattak ki. A lakók ezt követően visszatérhettek otthonaikba, ugyanakkor további szellőztetést javasoltak számukra.
