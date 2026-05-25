Csaknem száz embert menekítettek ki egy szlovéniai lakóházból

Csaknem száz embert kellett kimenekíteni egy szlovéniai, celjei lakóépületből vasárnap, miután erős gázszagot észleltek az egyik lakásban. A hatóságok egy rossz állapotban lévő férfit találtak a helyszínen, a rendőrség közveszély okozásának gyanúja miatt nyomoz.

2026. 05. 25. 18:19
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
A beszámolók alapján a Pohorska utcai lakásban egy részben kiürült gázpalackot is találtak. A hatóságok azonnal biztosították a lakást, lekapcsolták az áramellátást, majd kiszellőztették az egész épületet.

A tűzoltók a beavatkozás után méréseket végeztek, de további veszélyes gázkoncentrációt már nem mutattak ki. A lakók ezt követően visszatérhettek otthonaikba, ugyanakkor további szellőztetést javasoltak számukra.

A helyi rendőrség közlése szerint a 27 éves férfi ellen közveszély okozásának gyanúja miatt indulhat eljárás. A történtek pontos körülményeit tovább vizsgálják.

Néhány éve legkevesebb tizenegy ember meghalt, kilencen pedig kórházba kerültek gázszivárgás miatt India északi részén, Pandzsábban. Tavaly januárban pedig a szabolcsi Gacsály óvodájában szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő, ezért a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A Szabolcs Online beszámolója szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az Országos Mentőszolgálat tizenkét gyermeket szállított kórházba megfigyelésre, noha mindannyian tünetmentesek voltak. A helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók és hat mentőegység érkezett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
