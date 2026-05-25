Csaknem száz embert menekítettek ki egy szlovéniai lakóházból

A helyi rendőrség közlése szerint a 27 éves férfi ellen közveszély okozásának gyanúja miatt indulhat eljárás. A történtek pontos körülményeit tovább vizsgálják.

Néhány éve legkevesebb tizenegy ember meghalt, kilencen pedig kórházba kerültek gázszivárgás miatt India északi részén, Pandzsábban. Tavaly januárban pedig a szabolcsi Gacsály óvodájában szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő, ezért a hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A Szabolcs Online beszámolója szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor az Országos Mentőszolgálat tizenkét gyermeket szállított kórházba megfigyelésre, noha mindannyian tünetmentesek voltak. A helyszínre a fehérgyarmati hivatásos tűzoltók és hat mentőegység érkezett.