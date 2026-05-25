RománialemondásminiszterRMDSZ

Lemondott az RMDSZ botrányba keveredett minisztere

Demeter András István, Románia kulturális minisztere lemondott, miután nyilvánosságra került egy botrányos hangfelvétel. Az RMDSZ politikusát saját pártjának vezetése is távozásra szólította fel, arra hivatkozva, hogy vállalhatatlan stílusban nyilatkozott, és ezzel teret adott a közösség megbélyegzésének.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 19:10
Fotó: ALEX NICODIM Forrás: ANADOLU
Demeter András Istvánt a rádió megvásárlásával összefüggő ügyben hallgatták meg, amelyben felmerült a gyanú, hogy a médium korrupciós kapcsolatok révén került orosz érdekeltségekhez Moldovában. A kiszivárgott felvételeken a miniszter arról beszél: ötmillió euróért adná el a rádiót az oroszoknak, a pénzt pedig nemzeti érdekből forgatná vissza, mert magyar.

A trágár kifejezésekkel tarkított hanganyag nyilvánosságra kerülésére szinte azonnal reagáltak az RMDSZ vezető politikusai. Csoma Botond, a párt képviselőházi frakcióvezetője felelősségvállalásra szólította fel Demetert.

A szövetség számára a közérdek tisztelete, az intézmények demokratikus működése és Románia euroatlanti irányvonala világos és vállalt alapelveket jelentenek. Úgy véljük, hogy ilyen helyzetben a miniszter lemondása a természetes és felelős gesztus. Az efféle kijelentések nemcsak egy személy megítélését károsítják, hanem igazságtalan és hosszú távú következményeket vetítenek a magyar közösségre és annak politikai képviseletére is. Éppen ezért fontos, hogy a közéleti felelősséget józansággal és tisztességgel vállalják

– fogalmazott a politikus.

Demeter később reagált a közösségi oldalán, azt állítva, hogy az elhangzottakat nem tulajdonítja saját magának, hiszen ezzel eddigi közéleti tevékenysége teljes ellentétben áll. A politikus szerint egy rendkívüli időszakban érte a botrány, egyúttal pedig jelezte, hogy a felvételek eredetiségét megvizsgáltatja, miután véleménye szerint azokat manipulálták. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén egy bejegyzésben reagált a történtekre, amelyben úgy fogalmazott, a hangfelvételen a miniszter vállalhatatlan hangnemben beszélt a közérdekről, és a magyar identitásáról is úgy nyilatkozott, hogy azzal teret ad közösségünk megbélyegzésének.

Az RMDSZ elnöke egyúttal lemondásra szólította fel a minisztert, aki ezt nem sokkal később meg is tette. A lemondását bejelentő Facebook-bejegyzésben Demeter András azt írta: „Sohasem ragaszkodtam a (bársony)székhez. Akárhányszor úgy éreztem, hogy fel kell állnom, hezitálás nélkül megtettem. (…) Most viszont kötelességem megkövetni mindenkit, amiért akaratomon kívül olyan helyzetbe kerültem, amely még inkább megosztja az amúgy is szilánkokra szakadozó társadalmunkat. Megkövetem mindazokat, akik sértve vagy megalázva érzik magukat. Meg azokat, akik úgy érzik, elárultam őket” – fogalmazott a politikus. 

 

Borítókép: Demeter András István, Románia korábbi kulturális minisztere (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
