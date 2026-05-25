Lemondott az RMDSZ botrányba keveredett minisztere

Demeter András Istvánt a rádió megvásárlásával összefüggő ügyben hallgatták meg, amelyben felmerült a gyanú, hogy a médium korrupciós kapcsolatok révén került orosz érdekeltségekhez Moldovában. A kiszivárgott felvételeken a miniszter arról beszél: ötmillió euróért adná el a rádiót az oroszoknak, a pénzt pedig nemzeti érdekből forgatná vissza, mert magyar.

A trágár kifejezésekkel tarkított hanganyag nyilvánosságra kerülésére szinte azonnal reagáltak az RMDSZ vezető politikusai. Csoma Botond, a párt képviselőházi frakcióvezetője felelősségvállalásra szólította fel Demetert.