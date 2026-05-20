Az ügy korábbi előzményeinek egyike volt, amikor április 14-én, a reggeli szentmise közben törtek rá a hívekre a román csendőrök és a végrehajtó, hogy nyilvántartásba vegyék a sekrestye tartalmát. Ugyanis az eset egyik legabszurdabb vitája a jól láthatóan a templom épületéhez tartozó sekrestye körül van, a nagyváradi önkormányzat szerint ugyanis az már állami tulajdon és nem tartozik a templomhoz. A felszámolás alapja egy 26,5 millió eurós fejlesztési projekt, amelyből tízmillió euró visszatéríthetetlen uniós közpénz.
A román belügyminiszterhez fordult az RMDSZ képviselője a nagyváradi főapát ügyében
Kulcsár-Terza József, az RMDSZ parlamenti képviselője és a Magyar Polgári Erő elnöke levélben fordult Cătălin Predoiu román belügyminiszterhez a nagyváradi premontrei ügyben. A politikus független vizsgálatot sürget az április 14-i csendőrségi akció miatt, és arra figyelmeztetett: az ügynek súlyos következményei lehetnek a román–magyar kapcsolatokra és Románia európai megítélésére is.
