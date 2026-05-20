A román belügyminiszterhez fordult az RMDSZ képviselője a nagyváradi főapát ügyében

Kulcsár-Terza József, az RMDSZ parlamenti képviselője és a Magyar Polgári Erő elnöke levélben fordult Cătălin Predoiu román belügyminiszterhez a nagyváradi premontrei ügyben. A politikus független vizsgálatot sürget az április 14-i csendőrségi akció miatt, és arra figyelmeztetett: az ügynek súlyos következményei lehetnek a román–magyar kapcsolatokra és Románia európai megítélésére is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 20:18
Fejes Rudolf Anzelm O.Praem váradhegyfoki prépost-prelátus és Kulcsár-Terza József, az RMDSZ parlamenti képviselője, a Magyar Polgári Erő elnöke május 14-én a nagyváradi premontrei templom előtti tiltakozáson Forrás: Facebook
Az alaprajz is egyértelművé teszi a nyilvánvalót: a sekrestye a templom része.
(Forrás: Facebook/Istoria Ordinului Premonstratens din Oradea)

Az ügy korábbi előzményeinek egyike volt, amikor április 14-én, a reggeli szentmise közben törtek rá a hívekre a román csendőrök és a végrehajtó, hogy nyilvántartásba vegyék a sekrestye tartalmát. Ugyanis az eset egyik legabszurdabb vitája a jól láthatóan a templom épületéhez tartozó sekrestye körül van, a nagyváradi önkormányzat szerint ugyanis az már állami tulajdon és nem tartozik a templomhoz. A felszámolás alapja egy 26,5 millió eurós fejlesztési projekt, amelyből tízmillió euró visszatéríthetetlen uniós közpénz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

