Újított az UEFA, követhetetlen Eb- és vb-selejtezőkben kell boldogulniuk Szoboszlaiéknak

Reagált az elnök

A fentiek értelmében 2028 után nem lesznek olyan érdektelen párosítások, mint mondjuk a Franciaország–Gibraltár (14-0) vagy ősszel az Ausztria–San Marino (10-0) mészárlás. Hogy mennyire lesz követhető az egyes csoportok alakulása, még a jövő zenéje.

„Az új formátumok javítják a versenyegyensúlyt, csökkentik a holtversenyek számát, vonzóbb és dinamikusabb versenyt kínálnak a szurkolóknak, miközben minden csapat számára tisztességes esélyt biztosítanak a kvalifikációra, anélkül, hogy további dátumokat adnának hozzá a nemzetközi versenynaptárhoz. Összességében a változások növelik az európai férfilabdarúgó-válogatottak értékét, és nagyon várjuk az új versenyrendszerek bevezetését” – mondta a korábban Magyarországért kiálló Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.