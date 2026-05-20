válogatottselejtezőkUEFAreform

Újított az UEFA, követhetetlen Eb- és vb-selejtezőkben kell boldogulniuk Szoboszlaiéknak

A Nemzetek Ligája, valamint az Európa- és világbajnoki selejtezők rendszerének átalakításáról döntött az Európai Labdarúgó-szövetség. Az eddigi csoportkört a klubsorozatokban két éve bevezetett ligarendszer váltja fel 2028 után, de egyelőre nem ismert, az egyes tabellákról hány válogatott jut tovább. Az UEFA minden részletet a Végrehajtó Bizottság következő, szeptemberi ülése után hoz majd nyilvánosságra. Az átalakítás érinti a Marco Rossi vezette magyar válogatottat is.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 20. 20:35
válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott is új selejtezős rendszerre készülhet Forrás: UEFA
Reagált az elnök

A fentiek értelmében 2028 után nem lesznek olyan érdektelen párosítások, mint mondjuk a Franciaország–Gibraltár (14-0) vagy ősszel az Ausztria–San Marino (10-0) mészárlás. Hogy mennyire lesz követhető az egyes csoportok alakulása, még a jövő zenéje.

„Az új formátumok javítják a versenyegyensúlyt, csökkentik a holtversenyek számát, vonzóbb és dinamikusabb versenyt kínálnak a szurkolóknak, miközben minden csapat számára tisztességes esélyt biztosítanak a kvalifikációra, anélkül, hogy további dátumokat adnának hozzá a nemzetközi versenynaptárhoz. Összességében a változások növelik az európai férfilabdarúgó-válogatottak értékét, és nagyon várjuk az új versenyrendszerek bevezetését” – mondta a korábban Magyarországért kiálló Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

