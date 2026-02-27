Postafordultával válaszolt az UEFA: nem hagyják annyiban a magyarokat megsértő Kompany szavait

Hatalmas felháborodást váltottak ki Vincent Kompany meggondolatlan és mindenféle alapot, főként helyi tapasztalatot nélkülöző szavai. A Bayern München vezetőedzője azok után illette rasszista vádakkal Magyarországot, hogy az elhíresült Vinícius Junior–Gianluca Prestianni-konfliktusra reagált. A Real Madrid brazil sztárja szerint verbális támadást indított ellene a Benfica argentinja. Hazánk panasza nyomán Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke kivizsgálást helyezett kilátásba.

Vincent Kompany (képünkön) vádaskodására reagált Aleksander Ceferin UEFA-elnök Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek

Aleksander Ceferin ígérete

Schmidt Ádám azonnal jelezte, lépést tesz Vincent Kompany sértő kijelentése miatt. A belga szakember azt mondta: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre”. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára levelet írt az Európai Labdarúgó-szövetség elnökének, s most arról számolt be, meg is érkezett a gyors válasz. Schmidt Ádám az alább látható videóban maga jelentette be a hírt.

Megköszöni a tájékoztatást, másrészt maga Aleksander Ceferin is elítéli a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját, aggályosnak tart bármilyen alaptalan híresztelést. Tájékoztat arról, hogy meg fogja keresni az FC Bayern Münchent, és az MLSZ elnökével, Csányi Sándorral is fel szeretné venni a kapcsolatot, hogy teljeskörűen kivizsgálja az ügyet

– számolt be a fejleményekről a sportállamtitkár, aki tudatta, az UEFA elnöke arról is biztosította, tájékoztatni fogja a fejleményekről.

Vincent Kompany rasszista vádjai óta több, hazánkban szereplő színes bőrű játékos is egyöntetűen úgy nyilatkozott, semmilyen rasszista megkülönböztetést nem tapasztalt.