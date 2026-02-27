Aleksander CeferinUEFAVincent Kompanyrasszizmus

Postafordultával válaszolt az UEFA: nem hagyják annyiban a magyarokat megsértő Kompany szavait

Megérkezett Aleksander Ceferin reagálása Schmidt Ádámnak. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára levelet írt az Európai Labdarúgó-szövetség elnökének azok után, hogy a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany Magyarországot negatív színben tüntette fel, amikor rasszizmusról beszélt. Az UEFA első embere teljes körű vizsgálatot és tájékoztatást ígért. Aleksander Ceferin a bajor klubbal és az MLSZ elnökével, Csányi Sándorral is fel szeretné venni a kapcsolatot.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 27. 18:24
Aleksander Ceferin Belgrád, 2025. április 3. Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke a szövetség 49. rendes kongresszusán Belgrádban 2025. április 3-án. MTI/EPA/Andrej Cukic
Aleksander Ceferin intézkedik a Magyarországot ért vádaskodás ügyében Fotó: Andrej Cukic Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas felháborodást váltottak ki Vincent Kompany meggondolatlan és mindenféle alapot, főként helyi tapasztalatot nélkülöző szavai. A Bayern München vezetőedzője azok után illette rasszista vádakkal Magyarországot, hogy az elhíresült Vinícius Junior–Gianluca Prestianni-konfliktusra reagált. A Real Madrid brazil sztárja szerint verbális támadást indított ellene a Benfica argentinja. Hazánk panasza nyomán Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke kivizsgálást helyezett kilátásba. 

Vincent Kompany vádaskodására reagált Aleksander Ceferin UEFA-elnök
Vincent Kompany (képünkön) vádaskodására reagált Aleksander Ceferin UEFA-elnök Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek 

Aleksander Ceferin ígérete

Schmidt Ádám azonnal jelezte, lépést tesz Vincent Kompany sértő kijelentése miatt. A belga szakember azt mondta: „Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre”. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára levelet írt az Európai Labdarúgó-szövetség elnökének, s most arról számolt be, meg is érkezett a gyors válasz. Schmidt Ádám az alább látható videóban maga jelentette be a hírt.

Megköszöni a tájékoztatást, másrészt maga Aleksander Ceferin is elítéli a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját, aggályosnak tart bármilyen alaptalan híresztelést. Tájékoztat arról, hogy meg fogja keresni az FC Bayern Münchent, és az MLSZ elnökével, Csányi Sándorral is fel szeretné venni a kapcsolatot, hogy teljeskörűen kivizsgálja az ügyet

– számolt be a fejleményekről a sportállamtitkár, aki tudatta, az UEFA elnöke arról is biztosította, tájékoztatni fogja a fejleményekről.

Vincent Kompany rasszista vádjai óta több, hazánkban szereplő színes bőrű játékos is egyöntetűen úgy nyilatkozott, semmilyen rasszista megkülönböztetést nem tapasztalt

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu