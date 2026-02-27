Menczer Tamás: Bujdosó Andrea a háború folytatásában érdekelt a Shell-részvényei miatt + videó

Menczer Tamás a Facebookon közzétett videójában választókerületi ellenfeléről, Bujdosó Andreáról beszélt. Állítása szerint a Tisza Párt politikusának 12 322 darab Shell-részvénye van. „Ezt megjegyeztem, soha nem fogom elfelejteni. 12 322” – fogalmazott.

Elmondása alapján a Shell-részvények ára a háború és a szankciók kezdete óta megduplázódott, majd hozzátette:

„Amióta nem jön az orosz olaj a Barátság vezetéken, újabb tíz százalékkal nőtt a részvények értéke.”

Menczer szerint Bujdosó Andrea, Kapitány István és a Tisza Párt politikai érdeke a háború folytatása, mivel – állítása szerint – a részvényesek minden nap keresnek a konfliktus elhúzódásán.

Úgy fogalmazott:

„A Tisza, ha tehetné, levágna bennünket az orosz földgázról és kőolajról. Jönne az 1000 forintos benzin, a háromszoros rezsi, miközben a Shell-részvények ára kilőne az égbe.”

A politikus szerint ezzel szemben ő maga nem rendelkezik Shell-részvényekkel, majd a videó végén úgy zárta gondolatait: