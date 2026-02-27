Választás: már március elején Magyarországra jönnek a nemzetközi megfigyelők

Választási Megfigyelési Missziót indított az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) február 26-án a magyar hatóságok meghívására és korábbi igényfelmérő missziója ajánlásai alapján az április 12-i parlamenti választások megfigyelésére – közölte a szervezet.

Fotó: MTI/Mónus Márton

A misszió vezetője Eoghan Murphy. A misszió központi munkacsoportja 15 nemzetközi szakértőből áll, akik Budapesten tartózkodnak.