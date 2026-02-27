Választás 2026választásmegfigyelés

Választás: már március elején Magyarországra jönnek a nemzetközi megfigyelők

Ügyelnek a választások tisztaságára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 18:48
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Választási Megfigyelési Missziót indított az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) február 26-án a magyar hatóságok meghívására és korábbi igényfelmérő missziója ajánlásai alapján az április 12-i parlamenti választások megfigyelésére – közölte a szervezet.

Budapest, 2019. május 26. Zárócímke egy szavazóurnán a szavazóhelyiség bezárása után, mielőtt megkezdik a szavazatok számlálását a budapesti Narancs Óvodában kialakított szavazókörben az EP-választás napján, 2019. május 26-án. MTI/Mónus Márton
Fotó: MTI/Mónus Márton

A misszió vezetője Eoghan Murphy. A misszió központi munkacsoportja 15 nemzetközi szakértőből áll, akik Budapesten tartózkodnak. 

Március 7-től további 18 hosszú távú megfigyelő kezdi meg a munkáját az ország egész területén.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

