Bajnokok LigájaManchester CityReal Madrid

Sok jóban nem reménykedhet a Real? Már a norvég óriásölő is lepipálja

A rájátszás lezárulta után sorsoltak a Bajnokok Ligájában, elkészült a nyolcaddöntő programja. Lesz magyar párharc is, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland megint összecsaphat egymással a pályán, és már-már természetesnek mondható, hogy a Real Madrid és a Manchester City nem kerülték el egymást. A sorsolás után az Opta szuperszámítógépe megjósolta a párharcok kimeneteleit, illetve azt is, melyik csapat lesz a Bajnokok Ligája győztese.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 20:39
Vinícius Júnior (jobbra) és a Real Madrid a nyolcaddöntőbe eljutott, de ez jelenti majd nekik a végállomást? Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy az lenni szokott, ismét lesz néhány pikáns párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Magyar szempontból természetesen a Liverpool–Galatasaray a legérdekesebb, hiszen három játékos is a pályán lehet Marco Rossi válogatottjából, az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a törököknél pedig Sallai Roland, aki a két csapat alapszakaszbeli mérkőzése után örülhetett, hiszen akkor 1-0-ra a Galata győzött Isztambulban . A Vörösöket irányító Arne Slot azonnal meg is jegyezte, ezúttal jobban kell teljesíteniük idegenben.

Az Opta szuperszámítógépe szerint az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája győztese
Az Opta szuperszámítógépe szerint az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája győztese. Fotó: AFP/Glyn Kirk

A nagyágyúk közül a Manchester City és a Real Madrid jártak a legrosszabbul a sorsoláson, mivel összekerültek. Ez már-már természetes forgatókönyv a sorozatban, mint arra az angolok amerikai X-oldala keserűen rá is világított:

Három dolog biztos az életben: a halál, az adózás és a Manchester City–Real Madrid párharc a Bajnokok Ligájában.

Valószínűbb a Manchester City továbbjutása

Az Opta szuperszámítógépének predikciói alapján a márciusi összecsapások előtt a Premier League-csapat lehet magabiztosabb. A lefuttatott elemzések alapján a Real Madrid azon gárdák közé tartozik, amelyeknek a legrosszabbak az esélyeik a továbbjutásra, a Galatasaray, a Bayer Leverkusen és az Atalanta társaságába tartoznak a blancók, miközben masina szerint a norvég óriásölő, a Bodö/Glimtnek a felsoroltak mindegyikénél több sansza van arra, hogy bejusson a negyeddöntőbe.

Továbbjutási esélyek az egyes párharcokban az Opta szuperszámítógépe szerint
  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 14,2-85,8 százalék
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 17,7-82,3
  • Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 23,2-76,8
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 35,7-64,3
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál) 36-64
  • Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 44,7-55,3
  • Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 46,3-53,7
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 46,7-53,3

Az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája idei győztese?

A szuperszámítógép szerint tehát a Liverpool és az Arsenal továbbjutása biztosra vehető, és mindkét csapatot továbbra is a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritjai közé sorolja. Ahogy eddig is, az alapszakaszt hibátlanul teljesítő Ágyúsok vezetik az erősorrendet, a Galatasaray pedig a másik véglet:

  1. Arsenal 27,4 százalék (esély a győzelemre)
  2. Bayern München 14,3
  3. Liverpool 12,8
  4. Manchester City 10,8
  5. Barcelona 7,7
  6. Chelsea 6,9
  7. Newcastle 4,7
  8. PSG 4,6
  9. Real Madrid 2,8
  10. Sporting 2,7
  11. Atlético Madrid 2
  12. Tottenham Hotspur 1,2
  13. Atalanta 1,1
  14. Bayer Leverkusen 0,5
  15. Bodö/Glimt 0,4
  16. Galatasaray 0,2

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.