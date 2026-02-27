Sok jóban nem reménykedhet a Real? Már a norvég óriásölő is lepipálja

Ahogy az lenni szokott, ismét lesz néhány pikáns párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Magyar szempontból természetesen a Liverpool–Galatasaray a legérdekesebb, hiszen három játékos is a pályán lehet Marco Rossi válogatottjából, az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a törököknél pedig Sallai Roland, aki a két csapat alapszakaszbeli mérkőzése után örülhetett, hiszen akkor 1-0-ra a Galata győzött Isztambulban . A Vörösöket irányító Arne Slot azonnal meg is jegyezte, ezúttal jobban kell teljesíteniük idegenben.

Az Opta szuperszámítógépe szerint az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája győztese. Fotó: AFP/Glyn Kirk

A nagyágyúk közül a Manchester City és a Real Madrid jártak a legrosszabbul a sorsoláson, mivel összekerültek. Ez már-már természetes forgatókönyv a sorozatban, mint arra az angolok amerikai X-oldala keserűen rá is világított:

Három dolog biztos az életben: a halál, az adózás és a Manchester City–Real Madrid párharc a Bajnokok Ligájában.

Look at us. Who would’ve thought. pic.twitter.com/syLfcFnsXC — Manchester City US (@ManCityUS) February 27, 2026

Valószínűbb a Manchester City továbbjutása

Az Opta szuperszámítógépének predikciói alapján a márciusi összecsapások előtt a Premier League-csapat lehet magabiztosabb. A lefuttatott elemzések alapján a Real Madrid azon gárdák közé tartozik, amelyeknek a legrosszabbak az esélyeik a továbbjutásra, a Galatasaray, a Bayer Leverkusen és az Atalanta társaságába tartoznak a blancók, miközben masina szerint a norvég óriásölő, a Bodö/Glimtnek a felsoroltak mindegyikénél több sansza van arra, hogy bejusson a negyeddöntőbe.

Továbbjutási esélyek az egyes párharcokban az Opta szuperszámítógépe szerint Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 14,2-85,8 százalék

Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 17,7-82,3

Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 23,2-76,8

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 35,7-64,3

Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál) 36-64

Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 44,7-55,3

Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 46,3-53,7

PSG (francia)–Chelsea (angol) 46,7-53,3

Az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája idei győztese?

A szuperszámítógép szerint tehát a Liverpool és az Arsenal továbbjutása biztosra vehető, és mindkét csapatot továbbra is a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritjai közé sorolja. Ahogy eddig is, az alapszakaszt hibátlanul teljesítő Ágyúsok vezetik az erősorrendet, a Galatasaray pedig a másik véglet: