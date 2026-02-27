Sok jóban nem reménykedhet a Real? Már a norvég óriásölő is lepipálja

Ahogy az lenni szokott, ismét lesz néhány pikáns párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Magyar szempontból természetesen a Liverpool–Galatasaray a legérdekesebb, hiszen három játékos is a pályán lehet Marco Rossi válogatottjából, az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a törököknél pedig Sallai Roland, aki a két csapat alapszakaszbeli mérkőzése után örülhetett, hiszen akkor 1-0-ra a Galata győzött Isztambulban . A Vörösöket irányító Arne Slot azonnal meg is jegyezte, ezúttal jobban kell teljesíteniük idegenben.
A nagyágyúk közül a Manchester City és a Real Madrid jártak a legrosszabbul a sorsoláson, mivel összekerültek. Ez már-már természetes forgatókönyv a sorozatban, mint arra az angolok amerikai X-oldala keserűen rá is világított:
Három dolog biztos az életben: a halál, az adózás és a Manchester City–Real Madrid párharc a Bajnokok Ligájában.
Valószínűbb a Manchester City továbbjutása
Az Opta szuperszámítógépének predikciói alapján a márciusi összecsapások előtt a Premier League-csapat lehet magabiztosabb. A lefuttatott elemzések alapján a Real Madrid azon gárdák közé tartozik, amelyeknek a legrosszabbak az esélyeik a továbbjutásra, a Galatasaray, a Bayer Leverkusen és az Atalanta társaságába tartoznak a blancók, miközben masina szerint a norvég óriásölő, a Bodö/Glimtnek a felsoroltak mindegyikénél több sansza van arra, hogy bejusson a negyeddöntőbe.
|Továbbjutási esélyek az egyes párharcokban az Opta szuperszámítógépe szerint
Az Arsenal lesz a Bajnokok Ligája idei győztese?
A szuperszámítógép szerint tehát a Liverpool és az Arsenal továbbjutása biztosra vehető, és mindkét csapatot továbbra is a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritjai közé sorolja. Ahogy eddig is, az alapszakaszt hibátlanul teljesítő Ágyúsok vezetik az erősorrendet, a Galatasaray pedig a másik véglet:
