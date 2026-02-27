Válogatott formában a csatár, mégsem lett Bárány az MTK farkasa

Két hete nagy esélyt szalasztott el a DVSC, amely egy győzelemmel ideiglenesen a tabella élére állhatott volna, végül 2-1-re kikapott Újpesten. Ezúttal a harmadik helye megerősítéséért küzdött a Loki, amely szeretett volna visszavágni az MTK-nak a novemberi 3-0-s vereségért. A Nagyerdei Stadionban Bárány Donát ismét azt a formáját mutatta, amivel bekerült a magyar válogatottba.

Ezúttal megúszta a havazást Hegyi Krisztián, aki tavaly Bárány Donát csapattársaként, a hét elején az örökrangadón az MTK-ban védett hóban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Az MTK-tól a télen igazolt Demjén Patrik továbbra sem tudja kiszorítani a debreceni kapuból a fiatal Erdélyi Benedeket. Kapusposzton így is akadt pikantériája a meccsnek: az egy éve még kölcsönben a DVSC kapuját védő Hegyi Krisztián immár a fővárosiak kapuját őrizte a West Ham United jóváhagyásával. Sok dolga nem akadt az első félidőben, pedig 13-szor is próbálkoztak Dzsudzsák Balázsék a vendégek kettő célt tévesztőjével szemben, de mindössze háromszor találták el a kaput. Egyszer úgy, hogy Gordics beadása csavarodott veszélyesen, s Hegyi vetődve ütötte ki a labdát. A legígéretesebb helyzetnél nem kellett védenie az MTK kapusának, Bárány Donát 18 méteres, lapos lövése mellé ment.

Bárány Donát szeretne újra bekerülni a nemzeti együttesbe Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Bárány Donát megrázta magát

A kevésbé eseménydús, azaz felejthető első félidőt követően a másodikban sem az év mérkőzését produkálták a csapatok. Bárány Donát ordító gólhelyzetben úgy találta el, illetve nem, a labdát 7 méterről, hogy az szinte sírt. A kapuig sem jutott el! Kemény belépőkből legalább nem volt hiány, Beriashvili közel volt ahhoz, hogy eltörje Dzsudzsák Balázs bokáját. És akkor jött a bosszú egy szépségdíjas gól formájában a 60. percben:

Szűcs Tamás jobbról centerezett laposan, Bárány Donát a nyakán lihegő, a labdát csak kereső Beriashvili mellől a lábai között átengedve a labdát, sarokkal juttatta az MTK, egyben az egykori csapattárs, Hegyi Krisztián kapujába (1-0).

Kisvártatva a georgiai védő nyerte a Beriashvili–Bárány párharcot, a kapu előterében mentett nagyot a tavaly Marco Rossi által a magyar válogatottba meghívott csatár elől. Bárány Donát így is duplázott, Gordics remek csele és önzetlen passza után a 69. percben csupán arra kellett ügyelnie, hogy elgurítsa a kapus mellett a labdát (2-0).