Labdarúgó NB IMTKDVSC

Válogatott formában a csatár, mégsem lett Bárány az MTK farkasa

A házigazda Debrecen 2-2-es döntetlent játszott az MTK Budapest ellen a labdarúgó NB I 24. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. Bárány Donát duplájával 2-0-ra is vezetett a harmadik helyen álló házigazda, de a kiesés elől menekülő fővárosiak egy perc alatt két gólt szerezve egyenlítettek. A végén az MTK állt közelebb a győzelemhez, három pontra van a kieső zónától.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 27. 22:15
Bárány Donát Debrecen, 2025. október 26. A gólszerző debreceni Cibla Flórián (b2) valamint Dzsudzsák Balázs (j), Bárány Donát (j2) és Youga Christopher Amos (b) a labdarúgó Fizz Liga 11. fordulójában játszott Debreceni VSC - Újpest FC mérkőzésen a debrece
Bárány Donát kétszer ünnepelhetett az MTK ellen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két hete nagy esélyt szalasztott el a DVSC, amely egy győzelemmel ideiglenesen a tabella élére állhatott volna, végül 2-1-re kikapott Újpesten. Ezúttal a harmadik helye megerősítéséért küzdött a Loki, amely szeretett volna visszavágni az MTK-nak a novemberi 3-0-s vereségért. A Nagyerdei Stadionban Bárány Donát ismét azt a formáját mutatta, amivel bekerült a magyar válogatottba. 

Bárány Donát
Ezúttal megúszta a havazást Hegyi Krisztián, aki tavaly Bárány Donát csapattársaként, a hét elején az örökrangadón az MTK-ban védett hóban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Az MTK-tól a télen igazolt Demjén Patrik továbbra sem tudja kiszorítani a debreceni kapuból a fiatal Erdélyi Benedeket. Kapusposzton így is akadt pikantériája a meccsnek: az egy éve még kölcsönben a DVSC kapuját védő Hegyi Krisztián immár a fővárosiak kapuját őrizte a West Ham United jóváhagyásával. Sok dolga nem akadt az első félidőben, pedig 13-szor is próbálkoztak Dzsudzsák Balázsék a vendégek kettő célt tévesztőjével szemben, de mindössze háromszor találták el a kaput. Egyszer úgy, hogy Gordics beadása csavarodott veszélyesen, s Hegyi vetődve ütötte ki a labdát. A legígéretesebb helyzetnél nem kellett védenie az MTK kapusának, Bárány Donát 18 méteres, lapos lövése mellé ment. 

Bárány Donát
Bárány Donát szeretne újra bekerülni a nemzeti együttesbe Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Bárány Donát megrázta magát

A kevésbé eseménydús, azaz felejthető első félidőt követően a másodikban sem az év mérkőzését produkálták a csapatok. Bárány Donát ordító gólhelyzetben úgy találta el, illetve nem, a labdát 7 méterről, hogy az szinte sírt. A kapuig sem jutott el! Kemény belépőkből legalább nem volt hiány, Beriashvili közel volt ahhoz, hogy eltörje Dzsudzsák Balázs bokáját. És akkor jött a bosszú egy szépségdíjas gól formájában a 60. percben: 

Szűcs Tamás jobbról centerezett laposan, Bárány Donát a nyakán lihegő, a labdát csak kereső Beriashvili mellől a lábai között átengedve a labdát, sarokkal juttatta az MTK, egyben az egykori csapattárs, Hegyi Krisztián kapujába (1-0). 

Kisvártatva a georgiai védő nyerte a Beriashvili–Bárány párharcot, a kapu előterében mentett nagyot a tavaly Marco Rossi által a magyar válogatottba meghívott csatár elől. Bárány Donát így is duplázott, Gordics remek csele és önzetlen passza után a 69. percben csupán arra kellett ügyelnie, hogy elgurítsa a kapus mellett a labdát (2-0). 

Talpra állt az MTK

Zsebben volt a meccs a hajdúságiaknak – hihették. 

Szinte a semmiből egy perces periódus alatt két gólt szerezve egyenlített az MTK Budapest: a 75. percben Németh Hunor ballal lőtt védhetetlenül a hosszú sarokba 14 méterről balról, a 76.-ban Kerezsi Zalán közelről, aán gurított egy átvétel után a debreceni kapuba (2-2).

 Az egyenlítő találatot Pinezits Máté két cserejátékosa hozta össze, érdekesség, hogy a gólpasszt úgy adta Németh Krisztián, hogy a vele a 2016-os Európa-bajnokságon szereplő Lang Ádám mellől tette középre a labdát. Abból a válogatottból Dzsudzsák Balázs és Kádár Tamás is a pályán volt... A hajrában a jövő talán meghatározó válogatott játékosa, Németh Hunor járt közel ahhoz, hogy megszerezze a vendégek győztes gólját, a szitáló labdát bravúrral ütötte ki Erdélyi. A meccs a Lokinak állt, a végén örülhetett, hogy nem kapott ki.

NB I, 24. forduló:

péntek:

  • Debreceni VSC–MTK Budapest 2-2 (0-0), Debrecen, 4012 néző, jv.: Káprály, gólszerzők: Bárány (60., 69.), illetve Németh H. (75.), Kerezsi (76.)

szombat:

  • Kisvárda–Paksi FC 14.30
  • Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 17.00
  • ETO FC Győr–Újpest FC 19.30

vasárnap:

  • Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 16.15
  • Ferencváros–Kazincbarcika SC 18.45

A bajnokság állása itt tekinthető meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.