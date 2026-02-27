Robert Fico: Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában

A szlovák miniszterelnök hozzátette: az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem kívánja, hogy az Európai Unió nagykövete is helyszíni ellenőrzést tartson. „Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva” – szögezte le.

A szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy az ukrán elnök találkozóra hívta őt.

Elfogadtam a meghívást, és felkértem a kormányhivatalt, valamint a külügy- és Európa-ügyi minisztériumot, hogy működjenek együtt az ukrán féllel egy megfelelő időpont egyeztetésében. A találkozó helyszínéül mi egy olyan európai uniós tagállamot részesítünk előnyben, ahová az ukrán elnök gyakran látogat

– írta a szlovák kormányfő.