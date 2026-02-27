ukránFicoMagyarországelnök

Robert Fico: Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget kíván küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 21:31
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kijelölt szakértőkből állna. A szlovák miniszterelnök elmondása szerint az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában. Fico azt is közölte, hogy találkozni fog Zelenszkijjel, és azt szeretné, ha a megbeszélést az Európai Unió egyik tagállamában tartanák.

Robert Fico szlovák miniszterelnök
Robert Fico szlovák miniszterelnök.  Fotó: Anadolu/Robert Nemeti

Tájékoztattam az elnököt, hogy a kőolajtranzit leállítására irányuló szándék logisztikai nehézségeket és gazdasági kárt okoz. A megbeszélés megerősítette, hogy különböző az álláspontunk a kőolajvezeték állapotát illetően. Míg a mi hírszerzői jelentéseink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök kitartott amellett, hogy a vezeték helyreállítása hosszú időbe telik

 – mondta Fico.

A szlovák miniszterelnök hozzátette: az ukrán fél eddig nem tette lehetővé, hogy a kijevi szlovák nagykövet megtekintse a megsérült vezetéket. Ukrajna feltehetően ugyanígy nem kívánja, hogy az Európai Unió nagykövete is helyszíni ellenőrzést tartson. „Zelenszkij elnök elutasított egy ilyen vizsgálatot, az ukrán hírszerző szolgálatok elutasító véleményére hivatkozva” – szögezte le.

A szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy az ukrán elnök találkozóra hívta őt. 

Elfogadtam a meghívást, és felkértem a kormányhivatalt, valamint a külügy- és Európa-ügyi minisztériumot, hogy működjenek együtt az ukrán féllel egy megfelelő időpont egyeztetésében. A találkozó helyszínéül mi egy olyan európai uniós tagállamot részesítünk előnyben, ahová az ukrán elnök gyakran látogat

 – írta a szlovák kormányfő.

A Barátság kőolajvezetéken január 27. óta nem érkezik olaj Magyarországra és Szlovákiába. Ukrajna szerint orosz támadás érte a Lviv melletti Brodiban található létesítményt. Orbán Viktor és Robert Fico politikai zsarolással és a magyar választási kampányba való beavatkozással gyanúsítja Ukrajnát, amit Kijev visszautasít, és közölte: a megrongált létesítmény helyreállításán dolgozik – írta a TASR.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Nicolas Tucat)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Robert Fico: Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu