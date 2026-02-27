Robert Fico: Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában

A küldöttség az Európai Bizottság és uniós tagállamok által kijelölt szakértőkből állna. A szlovák miniszterelnök elmondása szerint az volt a benyomása, hogy Ukrajna nem érdekelt a kőolajtranzit újraindításában. Fico azt is közölte, hogy találkozni fog Zelenszkijjel, és azt szeretné, ha a megbeszélést az Európai Unió egyik tagállamában tartanák.
Tájékoztattam az elnököt, hogy a kőolajtranzit leállítására irányuló szándék logisztikai nehézségeket és gazdasági kárt okoz. A megbeszélés megerősítette, hogy különböző az álláspontunk a kőolajvezeték állapotát illetően. Míg a mi hírszerzői jelentéseink megerősítik, hogy a vezeték nem sérült, és semmi sem akadályozza az olajszállítást, az ukrán elnök kitartott amellett, hogy a vezeték helyreállítása hosszú időbe telik
– mondta Fico.
